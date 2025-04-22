Ритуал на деньги работает в течение трех месяцев.

Новолуние - это очень особенный и энергетически мощный период. В это время можно проводить разные ритуалы, чтоб привлечь в свою жизнь деньги, удачу или любовь.

Ранее мы сообщали, что нельзя делать в новолуние в апреле 2025.

Харьковская ведьма Станислава Дашковская рассказала УНИАН, какие женские ритуалы в новолуние можно проводить.

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справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Как притянуть в свою жизнь любовь

По ее словам, привлечение любви – это обряд из черной магии, потому что он предполагает насилие над волей другого человека.

Привлечь любовь – значит поторопить время, поскольку в нашу жизнь партнер приходит тогда, когда мы к нему готовы. Привлекать любовь губительно,

- подчеркнула Дашковская.

Она посоветовала, что можно сделать, чтоб быстрее встретить свою любовь. Можно прокачать свою энергетику, и новолуние для этого самый лучший период. Для этого нужно сделать определенный обряд, но он займет больше чем один день, потому что нужно поднять свою энергетику и "залатать" в ней дыры.

Если обратить внимание на любой славянский обряд, то во время него аналогиями проговаривается определенная аффирмация. Например, "аки луна растет – так и я хорошею", и изменения происходят не только на энергетическом уровне, а и на клеточном. Существует теория памяти воды, согласно которой молекула воды так или иначе хранит память о том, что с ней происходило. А человек на более чем 60% состоит из воды. То есть мы можем посредством аффирмаций заговорить жидкость в себе.

После этого включается великолепный закон Роберта Розенталя, который называют эффектом Пигмалиона. Розенталь провел эксперимент, в рамках которого взял две группы студентов перед началом нового семестра и изучением нового предмета. Одной группе студентов он сказал, что у них нет таланта к этому предмету, и в результате у них ничего не получится. Другой студенческой группе Розенталь говорил, что они очень талантливы и имеют способности к этой науке.

В конце семестра результаты поразили. Те, кому он сказал, что у них ничего не получится, завалили экзамены, а другая группа - сдала все на отлично. Позже многократно повторялся этот опыт и со свиданиями, и с собеседованиями, с разными фокус-группами, и этот закон беспрерывно срабатывал.

То есть аффирмация работает как на психологическом, так и на энергетическом уровне.

Вся светлая магия базируется на том, что мы заговариваем воду в себе, а не в другом человеке. То есть мы себя прокачиваем до уровня получения благ. Все обряды, которые направлены на улучшение личной жизни, связаны с заговариваем нашей жидкости посредством аффирмаций на привлекательность, силу, энергию и красоту.

Можно сделать обряд на зеркало. Девушке нужно купить абсолютно новое зеркало, в которое никто не смотрелся. В день новолуния ей нужно взять это зеркало и подойти к окну, в идеале – чтобы она видела растущий диск Луны. Потом ей необходимо посмотреться в зеркало и трижды вслух проговорить: "Как Луна растет, так и привлекательность моя растет. Как Луна растет, так и красота моя растет. Как Луна растет, так и здоровье мое растет". И так девушке нужно делать каждый вечер до полнолуния.

"То есть мы проводим понятную для Вселенной аналогию – "Луна растет, и Машка хорошеет". А в полнолуние девушке нужно снова стать к окну и сказать: "Как Луна полна, так и я красотой полна. Как Луна полна, так и я привлекательности полна. Как Луна полна, так и я энергией полна. Как Луна полна, так и я здоровья полна", - объяснила ведьма.

После этого девушке на протяжении года можно абсолютно спокойно пользоваться этим зеркальцем в своих личных целях и, в идеале, никому его не давать.

Денежные ритуалы на новолуние

Дашковская рассказала, что сделать в новолуние для привлечения денег. В частности, у нее есть для этого любимый обряд.

"Со мной им поделилась удивительная бабушка-ведьма из Полтавской области, у которой была пасека, и она почти все обряды делала исключительно на мед", - поделилась она.

Для денежного ритуала нужны:

майонезная баночка меда;

неразменная купюра (та, которую мы никогда не меняем), например, 500 гривень;

своя фотография;

неглубокая маленькая миска, которую не жалко.

Баночку с медом нужно поставить на свою фотографию, а миску – на неразменную купюру. В миску надо отправить несколько ложек меда и в этот момент проговорить:

"Как мошка всякая на мед этот побежит, так возможности заработка и деньги побегут ко мне".

Миску с медом можно вынести во двор, в сад или в лес, то есть поближе к скоплению насекомых. Банка с медом должна до холодов стоять на фотографии в сухом, укромном, темном месте. Купюра остается маячком обряда, поскольку она в нем участвовала, она хранит в себе эгрегор денег, то есть притягивает заработок. Обряд работает три месяца, но за это время можно решить кучу задач, очень многие получают повышение, а дальше уже наслаждаются достижениями.

"Такой обряд нужно проводить только в теплый летний месяц. Весной все прорастает, растет, расцветает, и это идеальное время для того, чтобы попросить, чтобы нам что-то прибывало", - рекомендовала ведьма.

Как правильно загадать желание на новолуние

Важно быть осторожными со своими желаниями и мало просто загадывать их. Вот что должен сделать человек, чтобы его желание исполнилось. Заняться строгой и глубокой рефлексией – озвучить свое желание и понять, что для его реализации нужно сделать.

Например, сказать: "Я мечтаю о доме. Что мне нужно, чтобы купить дом? Финансовый ресурс. Где я могу его взять? Запустив свой проект или получив хорошее повышение".

Нужно разбить путь к получению желаемого на этапы, определиться, какого ресурса не хватает, и как его можно получить. Только после этого можно начинать колдовать, запускать запросы ко Вселенной.

УНИАН разобрался, какие есть поверья касательно этого периода и подобрал для вас несколько.

Новолуние приметы на любовь

В новолуние приметы обретают особую силу. Встреча в этот день приведет к серьезным отношениям. Знакомство в новолуние может стать началом важного романа.

Если признаться в любви в новолуние, то велика вероятность, что вам ответят взаимностью. В этот день Вселенная способствует искренним чувствам.

Загадывание любви в новолуние - к появлению постоянного и надежного партнера.

Одна из примет советует, какую свечу зажечь на новолуние. Если она будет розовой, то это усилит романтическую энергию. Зажигать стоит с мыслями о счастье.

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