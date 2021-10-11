Узнав, когда и почему нельзя смотреть в зеркало, вы сможете уберечься от большой беды.

Зеркало – предмет интерьера с очень сильной энергетикой. Издавна оно использовалось в гаданиях и магических ритуалах. Зеркало может принести как счастье, так и большую беду. Считается, что оно разделяет мир живых и мертвых. Поэтому обращаться с этим предметом нужно очень осторожно.

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Почему нельзя смотреть в зеркало когда плачешь

Существует поверье, что плакать возле зеркала очень опасно. Рыдающий человек может проплакать свое счастье зеркалу. Предмет может забрать ваше здоровье и жизненную силу, ведь во время плача вы уязвимы. Женщина, что плачет перед зеркалом, может слезами смыть свою красоту.

Почему нельзя смотреть в зеркало ночью

Смотреть в зеркало ночью от полуночи до рассвета очень опасно. Ночью зеркало превращается в портал в потусторонний мир. Нечисть может отобразиться в зеркале и напугать человека. Также ночью души умерших могут почувствовать живого человека и попасть к нему из зазеркалья.

Есть у этого запрета и практичная причина. Сонный человек может принять отражение комнаты в зеркале за что-то страшное и сильно испугаться.

Почему нельзя смотреть в разбитое зеркало

Читайте такжеТри знака Зодиака среди женщин притягивают к себе негодяев - астрологиПоврежденная зеркальная поверхность сулит болезни и неприятности. В разбитом зеркале наше отображение разделяется на несколько частей, из-за чего может разрушиться судьба. Также считается, посмотрев на себя в разбитое зеркало, можно приблизить свою старость.

Почему нельзя смотреть в зеркало после похорон

Часто после смерти человека в доме усопшего на 40 дней завешивают зеркала. Существует суеверие, что после смерти душа человека возвращается в родной дом. Если покойный увидит себя в зеркале, то его душа может переместиться в зазеркалье на тысячу лет. Душа умершего может забрать живого с собой.

Почему нельзя смотреть в зеркало ребенку

Маленькие дети имеют слабое защитное биополе. Многие родители опасаются подносить ребенка к зеркалу до двухлетнего возраста. Малыш может отдать предмету свое здоровье и жизненные силы, которых и так немного. Особенно опасно ставить зеркало у детской кроватки.

Почему нельзя смотреть в зеркало во время еды

По примете, есть перед зеркалом нельзя, поскольку можно "съесть" свою память и счастье, а девушка может "съесть" красоту. Есть у этого запрета и научное толкование. Если отвлекаться во время еды на что-то другое, то можно потерять контроль над аппетитом и переесть.

Стоит ли верить в эти приметы – каждый решает сам. Но в любом случае нужно не накручивать себя, сохранять позитив и веру в лучшее – тогда зеркало никогда вам не навредит.

Автор: Екатерина Пулатова