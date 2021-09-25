Подарить комплект, трусы или бюстгальтер можно далеко не каждому человеку. Согласитесь, что первая учительница или руководитель отдела, мягко говоря, удивятся такому подарку. Больше он, конечно, подходит для людей, которые состоят в романтических взаимоотношениях. Но и в этом случае всё непросто.
Ранее мы рассказывали, почему нельзя дарить сумку, а сегодня поговорим о другом предмете гардероба и разберемся, почему нельзя дарить мужу трусы.
Почему нельзя дарить нижнее белье - приметы и этикет
Правила этикета смотрят на ситуацию лояльно и акцентируют внимание лишь на нормах приличия:
- не дарить трусы малознакомым людям;
- учитывать пожелания человека;
- делать такие подарки тет-а-тет.
Астрологи все, как один, утверждают, что нижнее белье, преподнесенное по случаю праздника или просто так - это плохая идея. Суть в том, что, даруя человеку обновку, вы одеваете его для кого-то другого. Логика проста - вы должны любить его таким, какой он есть, а наряжаться необходимо только для еще не завоеванных.
Читайте такжеТоп-3 знака Зодиака среди девушек, которые выйдут замуж уже этой зимойЖенщинам астрологи и вовсе запрещают дарить мужчинам трусы, считая, что таким образом девушки подталкивают мужа к измене. Если вы не сомневаетесь в добропорядочности своего избранника, но точно знаете, что пора обновить гардероб, отправляйтесь в магазин. Хуже не будет.
Что касается мужской стороны - мы просто не рекомендуем вам подбирать белье самостоятельно. Во-первых, вряд ли угадаете размер. Во-вторых, фасон и цвет. В-третьих, лучше просто оплатить то, на что девушка укажет пальцем. Серьезно.
Красные трусы на люстру - техника популярного ритуала
Ритуал из симоронских практик, которым пользуются с прошлого века. Считается, что такой метод поможет улучшить финансовую сферу и личную жизнь.
Для денег
Купите красные трусы, причем они должны быть недешевыми и очень нравиться. Собственноручно постирайте их (не в машинке), высушите и хотя бы один раз поносите. Затем выберите удачный день, и со словами "На люстру трусы - в дом деньги" левой рукой постарайтесь забросить их на люстру.
У вас есть три попытки. Если получилось - оставьте их там и следите, чтобы чужие люди не видели магический атрибут. Если не получилось - либо день неудачный, либо трусы плохо подобраны.
Для любви
Этот ритуал отличается от предыдущего - трусов нужно несколько. Непременно, новых, цвет и цена не важны. Сложите их все в пакет, визуализируйте в голове образ желаемого избранника и наугад достаньте любые трусы.
Так же точно постирайте их руками, высушите, поносите один день и затем помашите перед окном, говоря: "Любимый мой, иди быстрее ко мне домой". В конце левой рукой забрасывайте на люстру. Помните, что у вас, опять же, только три попытки.
Основная суть симоронских практик в том, что желания исполняются только, если правильно выполнять инструкцию. Малейшая неточность, плохое настроение или нежелание слушать свой внутренний голос во время ритуала - всё, ничего не получится. Вселенная благосклонна только к тем, кто верит в силу своих мыслей.
Вас также может заинтересовать: