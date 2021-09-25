Комплект нижнего белья - не только красивый, но и, порою, опасный подарок.

Подарить комплект, трусы или бюстгальтер можно далеко не каждому человеку. Согласитесь, что первая учительница или руководитель отдела, мягко говоря, удивятся такому подарку. Больше он, конечно, подходит для людей, которые состоят в романтических взаимоотношениях. Но и в этом случае всё непросто.

Ранее мы рассказывали, почему нельзя дарить сумку, а сегодня поговорим о другом предмете гардероба и разберемся, почему нельзя дарить мужу трусы.

Почему нельзя дарить нижнее белье - приметы и этикет

Правила этикета смотрят на ситуацию лояльно и акцентируют внимание лишь на нормах приличия:

не дарить трусы малознакомым людям;

учитывать пожелания человека;

делать такие подарки тет-а-тет.

Астрологи все, как один, утверждают, что нижнее белье, преподнесенное по случаю праздника или просто так - это плохая идея. Суть в том, что, даруя человеку обновку, вы одеваете его для кого-то другого. Логика проста - вы должны любить его таким, какой он есть, а наряжаться необходимо только для еще не завоеванных.

Читайте такжеТоп-3 знака Зодиака среди девушек, которые выйдут замуж уже этой зимойЖенщинам астрологи и вовсе запрещают дарить мужчинам трусы, считая, что таким образом девушки подталкивают мужа к измене. Если вы не сомневаетесь в добропорядочности своего избранника, но точно знаете, что пора обновить гардероб, отправляйтесь в магазин. Хуже не будет.

Что касается мужской стороны - мы просто не рекомендуем вам подбирать белье самостоятельно. Во-первых, вряд ли угадаете размер. Во-вторых, фасон и цвет. В-третьих, лучше просто оплатить то, на что девушка укажет пальцем. Серьезно.

Красные трусы на люстру - техника популярного ритуала

Ритуал из симоронских практик, которым пользуются с прошлого века. Считается, что такой метод поможет улучшить финансовую сферу и личную жизнь.

Для денег

Купите красные трусы, причем они должны быть недешевыми и очень нравиться. Собственноручно постирайте их (не в машинке), высушите и хотя бы один раз поносите. Затем выберите удачный день, и со словами "На люстру трусы - в дом деньги" левой рукой постарайтесь забросить их на люстру.

У вас есть три попытки. Если получилось - оставьте их там и следите, чтобы чужие люди не видели магический атрибут. Если не получилось - либо день неудачный, либо трусы плохо подобраны.

Для любви

Этот ритуал отличается от предыдущего - трусов нужно несколько. Непременно, новых, цвет и цена не важны. Сложите их все в пакет, визуализируйте в голове образ желаемого избранника и наугад достаньте любые трусы.

Так же точно постирайте их руками, высушите, поносите один день и затем помашите перед окном, говоря: "Любимый мой, иди быстрее ко мне домой". В конце левой рукой забрасывайте на люстру. Помните, что у вас, опять же, только три попытки.

Основная суть симоронских практик в том, что желания исполняются только, если правильно выполнять инструкцию. Малейшая неточность, плохое настроение или нежелание слушать свой внутренний голос во время ритуала - всё, ничего не получится. Вселенная благосклонна только к тем, кто верит в силу своих мыслей.

Вас также может заинтересовать:

Автор: Кристина Кащавцева