Козероги считают ревность ниже их достоинства.

Астрологи рассказали, как ведут себя представители каждого знака Зодиака, когда ревнуют. Читайте дальше, чтобы узнать, какая манера поведения присуща вашему знаку.

Овен

В ответ на ревность Овны удваивают ставки, пытаясь защитить любовь и привязанность, или заставляют вас сожалеть, напоминая, как легко вас можно заменить.

Телец

Телец будет холодно относиться к вам, если он почувствует, что вы пытаетесь вызвать у него ревность. Тельцы думают, что все, кого они любят, принадлежат им. Если вы нарушите безопасность этого чувства, они накажут вас, перенеся свои энергетические вложения в другое место.

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Близнецы

Близнецы никогда не поддадутся ревности и будут смеяться над любым предположением об этом. Они либо будут притворяться, что угрозы не существует, либо найдут способы словесно подорвать конкуренцию.

Рак

Раки постепенно будут накапливать доказательства и негодование, и, когда их меньше всего будут ожидать, все их чувства и страхи выплеснутся в поток злобы, слез и накопившихся обид.

Лев

Ревнивый Лев живет между следующими чувствами: "Мне бы хотелось, чтобы мой любимый любил меня больше" и "Я чертово сокровище, и кощунственно, что кто-то соизволит обращаться со мной как с дешевым товаром".

Дева

Девы всегда создают образ спокойствия, расчетливого контроля и размеренной отстраненности, и ревность подрывает их способность поддерживать этот фасад. В ревности они пойдут по спирали пыльной бури критики, яркого воображения худших сценариев, и никакие утешения и извинения не смогут спасти их от пропасти.

Весы

Весы, как бесстыдные льстецы, не будут терпеть ревность, если только это не является частью более крупного сценария ролевой игры.

Скорпион

Скорпион живет в постоянном состоянии ревнивых подозрений. Эти люди не злятся, они копают в поисках доказательств того, что их глубокий и непреходящий страх предательства оправдан.

Стрелец

Люди Стрельца - это свободолюбивые люди, которые считают ревность побочным продуктом несостоятельных ограничений моногамии и капитализма.

Козерог

Козероги питают непоколебимый комплекс превосходства, который заставляет их рассматривать ревность как плебейское занятие, стоящее ниже их достоинства и не стоящее внимания.

Водолей

У Водолеев есть интересная стратегия управления ревностью: минимизировать, минимизировать и еще раз минимизировать.

Рыбы

Когда Рыб заставляют чувствовать ревность, они быстро превращаются из добродушных лесных существ в бешеных опоссумов с мертвыми глазами и в ярости теряют сознание.

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