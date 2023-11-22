День обещает быть насыщенным и одновременно сложным для большинства представителей знаков Зодиака.

Эзотерики составили гороскоп на 23 ноября по картам Таро. Что в этот день ждет каждый знак Зодиака - читайте далее.

Овен

У этого знака возникнет желание уединиться, убежать от шумной компании. Хорошим вариантом станет небольшое путешествие. Это позволит найти ответ на волнующий вопрос.

Телец

23 ноября ознаменуется столкновением с принципами справедливости и обязательствами. Тельцы знают, какими истинами нужно руководствоваться для продолжения своего пути. Не стоит изменять своим убеждениям.

Видео дня

Близнецы

День может принести неприятности в виде обмана. При этом обман может быть направлен как на Близнецов, так и от них. Существует вероятность, что попытки убедить себя в чем-то приведут к самообману. Лучше сразу принять правду, какой бы она не была.

Рак

В этот день может прийти понимание некоторых аспектов жизни, о которых другие даже не задумываются. Интуиция сама даст ответы на все волнующие в последнее время вопросы.

Лев

Этот знак Зодиака обретет материальное и духовное удовлетворение. Можно будет наслаждаться тем, что уже есть, а уверенность и оптимизм станут верными спутниками. Именно благодаря накопленной позитивной энергии Львов ждет хороший год.

Дева

Непростой выбор ожидает в четверг. Кто-то попытается оказать давление, требуя окончательного решения. Лучшим вариантом развития событий будет действовать так, как удобно, независимо от мнения окружающих.

Весы

Радость и вдохновение будут сопровождать полный положительных эмоций день. Кто-то из окружающих подарит отличное настроение. Однако судьба готовит важный урок, к которому стоит подготовиться.

Скорпион

Завтра будет "ленивым" днем. Желания работать не будет вовсе. Такие периоды нормальны для каждого человека, но стоит быть осторожными, так как слишком длинная пауза может привести к депрессии.

Стрелец

Все идеи в этот день после реализации принесут результаты и долго ждать не придется. Чтобы они были положительными, необходимо приложить усилия в работе.

Козерог

Судьба в ваших руках. Завтра все будет зависит от того, какой путь выберете – принять что-то новое или остаться со старым. Меняться важно, но начинать стоит с небольших шагов, чтобы не перегружать себя слишком сильно.

Водолей

Начинается период нового начинания в каком-то деле или проекте. Возможно, будет важное предложение, касающееся карьеры, обучения или профессионального роста. Рекомендуется его принять, потому что это поможет подняться на новый уровень развития и обнаружить стороны и возможности, о которых не подозревали ранее.

Рыбы

Нынешняя ситуация уже привела к усталости. Возможно, появиться желание отказаться от всего, но не ясно, что именно хотите получить взамен. Вместо поиска новой судьбы, лучше изменить свой взгляд на вещи.

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