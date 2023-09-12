Среда обещает быть спокойной для многих знаков.

Мольфар Макс Гордеев составил прогноз на 13 сентября 2023 года для каждого знака Зодиака. Что карты Таро обещают именно вам - читайте дальше.

Овен

Вам предстоит разобраться с каким-то сложным делом? "Штормите" эту высоту сегодня! Именно в этот день вы особенно энергичны, изобретательны и способны отыскать кратчайшие пути к цели. Перед вашим напором не устоит ни одно препятствие.

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Телец

В среду могут возникнуть трудности в сфере чувств и личных взаимоотношений. Сейчас вы склонны к четкости мысли и конкретности высказываний, а уровень эмпатии снижен. Понять другого человека вам будет нелегко, что может вызвать недовольство и упреки вроде "ты меня не слушаешь".

Близнецы

Сегодня вы чрезвычайно критичны к собственной персоне и готовы корить себя за любой просчет, вспоминать прошлые ошибки. Звезды советуют не идти на поводу у плохого настроения и перестать наказывать себя. Лучше перебирайте в уме победы и достижения, это поможет вам настроиться на позитивный лад и снова поверить в свои силы.

Рак

Не убирайте блокнот далеко - в среду вам стоит заняться планированием дел и расходов на ближайшее время. Даже если вы уверены, что способны держать все в голове, не игнорируйте этот совет. В ближайшее время вы поймете, что такая предусмотрительность была отнюдь не лишней.

Лев

Сегодня звезды советуют никому не давать никаких обещаний. На любое предложение, просьбу о помощи отвечайте, что вам нужно подумать, и не позволяйте себя торопить. Особенно, если речь идет не о разовом содействии, а о долгосрочных обязательствах.

Дева

В среду вы можете оказаться на перепутье, как богатырь из былин. Правильную дорогу выбрать будет непросто, и на камне подсказок не будет. Но, куда бы вы ни направились в конце концов, это решение должно быть обдуманным и взвешенным.

Весы

Сегодня не тот день, когда можно витать в облаках и, увлекшись каким-то занятием, полностью выпадать из реальности. Вы можете упустить важную информацию, причем сказано ее будет вскользь, мимоходом. Постарайтесь слушать внимательно все, что вам говорят.

Скорпион

Бегите от рутины, она затянет вас в болото депрессии. Посвятите день чему-то новому и интересному, бросьте вызов мрачной повседневности. Звезды одобрят тягу к переменам и будут вполне вам помогать.

Стрелец

Только вам решать, насколько загруженным и суетливым будет сегодняшний день. Не желаете слушать советы и предпочитаете поступать так, как хотите? Рассчитывайте только на себя! Не хотите делать все самостоятельно? Тогда учитывайте мнение других, во всяком случае, позвольте тем, кого наметили в помощники, хотя бы высказаться!

Козерог

Этот день стоит посвятить заботе о близких. Станьте для кого-то личным волшебником, сделайте приятный сюрприз, окажите посильную помощь. Любви, тепла и искреннего участия много не бывает, продемонстрируйте людям, которые вас любят, что они вам тоже очень дороги.

Водолей

Нововведения и изменения, которые принесет этот день, только к лучшему, даже если сейчас вы не видите никаких плюсов. Не пытайтесь вернуть все на круги своя, потому что упустите прекрасные перспективы, о чем не раз придется пожалеть.

Рыбы

Сегодня вас ничто не остановит на пути к цели, вы активны и решительны, способны разрушить любые препятствия. Продолжайте в том же духе, но не забывайте об отдыхе - в последнее время вы редко позволяли себе расслабиться, пришло время позаботиться об этом.

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