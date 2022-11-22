Близнецов ждет обман и риск допустить серьезную ошибку.

Среда, 23 ноября, станет непростым испытанием для многих знаков Зодиака. Карты Таро сулят Овнам одиночество, а вот Весам придется серьезно отнестись к знакам судьбы, ведь они могут получить важное пророчество. Что ждет других знаков Зодиака - читайте ниже.

Овен

Карты Таро советуют Овнам отдохнуть от общества. Вы устали от шумных компаний и хотите одиночества, а потому не бойтесь изоляции и проведите время наедине с собой. Поначалу такой день покажется Овнам испытанием, однако это - подарок судьбы.

Телец

23 ноября Тельцам придется понять, насколько важны честность и обещания. Не лгите себе и окружающим. В этот день вам стоит придерживаться только правды и не изменять своим принципам.

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Близнецы

Карты Таро советуют Близнецам отказаться от мира иллюзий. 23 ноября вам придется принимать горькую правду. Однако лучше сейчас столкнуться с реальным миром, чем совершить огромную ошибку в будущем.

Рак

Раки получат озарение. Вы сможете раскрыть тайну, которая долго вас мучила. Не бойтесь узнавать что-то новое. Эти знания будут очень важны.

Лев

23 ноября Львам повезет. Они смогут улучшить свое материальное положение. День пройдет в позитивном ключе, а потому радуйтесь каждому моменту.

Девы

Дев ждет сложный выбор. Вам пора определиться и окончательно решить, что для вас действительно важно. Окружающие будут давить на Дев, чтобы те торопились с ответом и сделали так, как якобы нужно. Однако никого не слушайте, поступайте по велению своего сердца.

Весы

23 ноября Весов ждет важное пророчество. Вы получите жизненный урок и сможете правильно расставить приоритеты. Однако все пройдет без негатива, рядом с вами будут люди, которые подарят вам радость и вдохновение.

Скорпион

В среду Скорпионы смогут немного полениться. Вы устали от проблем и рутины, а потому позвольте себе отдохнуть. Карты Таро советуют расслабиться, но помнить, что слишком затянувшийся отдых может вызвать проблемы.

Стрелец

Стрельцов ждет максимально продуктивный день. Вы будете генерировать идеи и если они найдут воплощение в реальной жизни, вознаграждение не заставит себя долго ждать.

Козерог

Карты Таро сулят Козерогам перемены. В этот день вы сможете круто повернуть свою жизнь в другое направление. Однако не стоит торопиться, принимайте все решения без лишних эмоций.

Водолей

У Водолеев начнется новый жизненный этап. Ждите важного сообщения касательно карьеры, карты Таро сулят вам профессиональный рост. Не стоит отказываться от новых предложений, даже если они покажутся сомнительными.

Рыбы

23 ноября Рыб ждет усталость. Карты Таро считают, что вам приелось абсолютно все, начиная от привычного быта и заканчивая отношениями. В этот день вы можете попробовать изменить что-то в своей жизни, однако не стоит горячиться.

Напомним, ранее астрологи назвали самых ухоженных женщин по знаку Зодиака.

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