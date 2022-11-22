Речь идет о Тельцах, Львах и Водолеях.

Астрологи рассказали, представительницы каких зодиакальных созвездий больше других ухаживают за собой. Таких оказалось только трое - Телец, Лев и Водолей.

Именно эти дамы много времени уделяют своему внешнему виду, так как считают, что их миссия - затмить всех.

Телец

Тельцы начинают собираться минимум за три часа до выхода на улицу. Для них очень важно, чтобы их волосы были красиво уложены, был легкий и освежающий макияж, вся одежда была выглажена и, конечно, они не забывают о сияющих глазах и улыбке. Эти дамочки - те еще эстеты, поэтому любят все красивое.

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Лев

Львицы просто жить не могут без восхищения. Они привыкли быть в центре внимания, что уже говорит о том, что для них крайне важно иметь презентабельный вид. Впрочем, им удается затмить всех окружающих не только своей невероятной красотой, но и харизмой. Они точно знают, как покорить любого мужчину.

Водолей

Водолеи с ранних лет увлекаются бьюти-индустрией. Поэтому не странно, что в зрелом возрасте они работают в салонах красоты. Они наводят красоту не только другим людям, но и не забывают о себе. У них всегда идеальные волосы, ногти, кожа и фигура. Водолеи тщательно следят за собой и своим здоровьем.

Напомним, женщины с какими именами попали в "белый список" Вселенной.

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