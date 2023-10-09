Вторник будет беспокойным для некоторых знаков.

Эзотерики составили гороскоп на 10 октября 2023 года по картам Таро. Что завтра ждет все знаки Зодиака- читайте далее.

Овен

Пора завершить тот путь, по которому вы сейчас идете. Пересмотрите свои ценности и определитесь, куда вам двигаться дальше. Эта дорога больше ни к чему не приведет.

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Телец

Вы можете потерять некоторых друзей, которые больше не хотят мириться с вашей грубостью. Либо вы прекращаете думать, что умнее всех, либо остаетесь одни.

Близнецы

Возможно вы запутались в себе. Разобраться с мыслями вам поможет психолог. Однако вы можете и самостоятельно это сделать, однако не стоит копаться в себе слишком глубоко.

Рак

В вашей жизни появится человек, который сумеет растопить ваше ледяное сердце. Эта история любви пронзит вас до глубины души. Вы снова начнете доверять людям.

Лев

В этот день вам стоит поставить точку в вопросах, которые долго вас беспокоили. Начните жизнь с чистого листа. Поверьте, она будет прекрасной и насыщенной позитивными событиями.

Дева

Ваше настроение будет меняться десятки раз. Вы можете плакать, кричать, смеяться и вдохновляться. Позвольте себе проявлять разные эмоции. В этом и есть ваша сила.

Весы

Не стоит быть слишком самовлюбленным человеком, если хотите обрести настоящих друзей и любимого человека. Гордыня еще никого до добра не доводила. Лучше проявите эмпатию.

Скорпион

У вас могут возникнуть проблемы с близкими людьми. Ваш характер порой настолько невыносим, что завтра вы можете стать эпицентром скандала. Постарайтесь не допустить этого.

Стрелец

Порой вы очень закрыты от внешнего мира и людей. Постарайтесь открываться, как бы сложно вам ни было. Поверьте, так вам будет легче жить.

Козерог

Завтра все будет зависеть только от вас и вашего расположения духа. Подчиняйте обстоятельства, а не подчиняйтесь им. Радуйтесь жизни. Тогда все будет супер.

Водолей

А вот для Водолеев этот день пройдет максимально легко и спокойно. Никаких потрясений не предвидется. Поэтому можете выдохнуть с облегчением и просто плыть по течению.

Рыбы

Вселенная сделает вам неожиданный сюрприз. С чем он будет связан неизвестно, однако вы будете очень рады всему происходящему.

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