Близится конец 2023 года, поэтому пора завершать все начатые дела, чтобы в 2024 год войти без "долгов". К счастью, время еще есть, хоть его и немного, так что стоит поторопиться, чтобы все успеть.

Эзотерики составили гороскоп по картам Таро на с 18 по 24 декабря для каждого знака Зодиака. Что на это неделе ждет именно вас – читайте далее.

Овен

Начинается своеобразная неделя перерождения. Вас ждут вызовы и неприятные перемены, но эти изменения принесут освобождение. Чтобы достичь свободы и счастья, придется справиться этими трудностями. Вы словно бабочка, которой пришло время выбраться из плотного кокона.

При этом важно не поддаваться плохим привычкам, не спешить и держать свою агрессию под контролем, иначе сильные негативные эмоции заведут вас в тупик. Контролируйте каждый свой шаг и откажитесь от необоснованных рисков, в противном случае обрушаться проблемы, которые ни к чему перед праздниками.

Видео дня

В конце недели неудачи и невзгоды оставят вас в покое. Удастся завершить дела, получить награды и наладить семейные и деловые отношения.

Телец

В начале недели необходимо отказаться от суеты и побыть в одиночестве, чтобы сосредоточиться на своих мыслях. Самое время уделить внимание себе и подумать над целями и жизненными приоритетами.

Период отдыха будет недолгим. После последует работа или нечто новое, над чем вы долго думали. Важно правильно распределить свои силы, иначе постигнет выгорание.

Также на этой неделе Тельцов ждут испытания. Карты предостерегают от мимолетных капризов и полагаться на рациональное мышление. Способность мыслить трезво и не поддаваться соблазнам поможет в рискованных и сомнительных ситуациях.

Близнецы

Этот знак Зодиака ожидает легкое начал недели, наполненное позитивом и хорошим настроение. Все разногласия будут с легкостью решаться, но для этого нужно отпустить обиды и избавиться от негатива, тогда вы обретете внутреннюю свободу.

А вот дальше придется взяться за дела. Вас ждут сложные вопросы, которые нужно будет решить, ведь они связаны с вашим будущим. Возможно, речь идет о карьерном росте, повышении заработной платы или всеобщем признании.

В последние дни недели все сложные дела удастся завершить, уйдут гнетуще мысли и исчезнут долговременные обязательства. Не стоит торопить события, чтобы не упустить важное.

Рак

Наконец-то вы избавитесь от забот и проблем. Завершается период неудач и появится возможность освободиться от всего, что мешает развиваться.

Пришло время Ракам проявить смелость и преодолеть страх перед неизвестностью, ведь впереди светлое будущее и новые достижения. Покопайтесь в себе, чтобы найти силы для новых начинаний.

На выходных же вы попрощаетесь с иллюзиями и прошлым. Предоставится возможность собраться с силами и разрушить рамки, которые сковывали и ограничивали.

Лев

Львам стоит быть готовыми к предстоящим изменениям. Следуйте зову своему сердцу и не поддавайтесь влиянию из вне, чтобы они были благоприятными.

Также наступит благоприятное время для активной работы. Таро советуют воспользоваться этим периодом, но при этом сохранять бдительность. Если вы правильно распределите силы и время, то получите отличный результат.

В завершение недели Львы одержат победу в сложном деле, завершат важный проект или избавятся от утомительных обязательств. Будьте честны и непредвзяты в своих решениях.

Дева

Начало недели будет насыщенным. Важно расставить приоритеты, чтобы приступить к решению ключевых задач, а не распыляться на все подряд. Удача и успех пойдут рука об руку с тем, кто легко принимает перемены и оптимистично настроен на будущее.

Удача и процветание не заставят долго себя ждать. Вы ощутите подъем жизненных сил и очень важно в этот период направить их в конструктивное русло. Не торопите события, иначе упустите важные детали.

В конце недели будьте осторожны, ведь вы будете склонны к самообману. Не спешите и внимательно отнеситесь к своим обязанностям, держите слово, ведь это вопрос чести.

Весы

Благоприятные совпадения откроют двери в счастливое будущее. Обратите внимание на детали, если сумеете распознавать знаки судьбы, то найдете правильный путь и выберите нужные двери.

К тому же скрытое станет явным, и эту информацию нужно использовать с умом. Чтобы спокойно завершить год, снимите розовые очки и распрощайтесь с негативными аспектами своей жизни.

Если у вас получится это сделать, то вы обретете путь без проблем и несогласованностей. Неделя завершится на позитиве, заветные мечты осуществятся, трудные задачи успешно завершатся, и заслуженная награда сама придет в руки.

Скорпион

В начале недели вас поджидают трудности, которые могут спутать все карты, но это временно. Откажитесь от некоторых планов и займитесь чем-то другим, это позволит отдохнуть и найти выход из ситуации, в которой вы оказались.

Дальше вы сможете двигаться вперед. Вам хватит сил и знаний, чтобы решить проблемы и завершить сложные проекты очень быстро. Чтобы мелкие неудачи не отвлекали и не сбивали с пути, настройтесь на позитив.

К выходным придется сделать серьезный выбор. Пришло время изменить жизнь, что приведет к невероятным результатам. Следуйте за мечтой и не поддаваться провокациям.

Стрелец

Начало недели будет очень положительным. Вас ждет успех и победа во всех делах, а также награды и возможность самостоятельно выбирать свой дальнейший путь. Стрельцы могут начать неделю, воплощая свои планы в жизнь и реализуя проекты, которые принесут немалую прибыль.

К тому же стоит избегать необоснованных рисков и придерживаться намеченного плана. В середине недели из-за набранной скорости вы можете упустить важное, поэтому рекомендуется снизить темп, а отдых поможет избежать стресса и усталости.

К концу недели придет время взглянуть своим страхам в лицо. Развитию и достижению целей помешает банальная неуверенность, поэтому уверенность в себе и преодоление негатива станут главными задачами.

Козерог

Неделя начнется с тайн или скрытыми от глаз негативными событиями. Используйте неприятности в свою пользу, чтобы извлечь уроки.

Как и многим другим знакам Зодиак, Козерогу спешка противопоказана. Спокойствие и умеренный темп приведет к более удачным результатам. Не торопитесь во время принятия решений и работы с серьезными задачами.

Завершает неделю удача и успех. Внимательно слушайте свою интуицию, ведь именно внутренний голос направит и поможет избежать неприятных ситуаций.

Водолей

Не бойтесь возможных трудностей. Не торопитесь и не пытайтесь ускорить события. Избежать проблем поможет ваше невероятное умение вовремя остановиться и спокойно принять решение.

В середине недели важно найти баланс между эмоциями и разумом. Внутреннее равновесие и позитивное настроение помогут преодолеть препятствия.

Неделю завершают новые успехи. Вам нет смысла сомневаться в себе. Оставайтесь честными и неподкупными, чтобы сохранить репутацию.

Рыбы

В начале недели Рыбы могут сорвать куш. Судьба к вам благосклонна, поэтому можно смело браться за любые дела, не боясь ошибок. Сомнения прогонит позитивное мышление и способность быстро принимать решения.

Это очень важно, ведь предстоит самостоятельно сделать судьбоносный выбор. Чтобы не пожалеть о своем решении, слушайте свое сердце.

В конце недели выпадет возможность выбрать путь и двигаться вперед. Не исключены заманчивые предложения касательно работы, которые принесут удовлетворение и финансовое благополучие.

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