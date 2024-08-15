Астролог рассказала, что каждый знак говорит о здоровье своих представителей.

Астролог Гей Нельсон рассказала о том, что каждый знак Зодиака говорит о риске возникновения различных недугов и болезней у их представителей, пишет Best Life.

Овен - мигрень и переломы

Овны могут быть более склонны к головным болям, мигреням, болям в ушах, проблемам с носовыми пазухами и зрением. Также, по словам астролога, поскольку Овен - это очень активный и подвижный знак, у его представителей бывает много шрамов и травм, иногда переломы.

Телец - диабет и ожирение

По словам астролога, Тельцы могут страдать следующими недугами: диабет, ожирение, камни в желчном пузыре, боли в горле, опухшие лимфатические узлы, нарушения работы щитовидной железы, ларингит, тонзиллит и кожная сыпь. Сохранение активности, отказ от сидячего образа жизни, массаж и общение с близкими могут помочь.

Видео дня

Близнецы - астма и пневмония

Все, что связано с легкими, будет чувствительным для Близнецов, поскольку знак управляет этой областью, а также верхней частью тела. Меркурий, управитель Близнецов, управляет нервной и дыхательной системами. Из-за этого Близнецы могут страдать астмой, бронхитом, пневмонией, респираторными проблемами, а иногда и дисфункцией плеч, рук или кистей, отметила Нельсон.

Рак - проблемы с желудком

Проблемы с пищеварением и животом часто встречаются у Раков, поскольку этот знак управляет грудью и желудком. В итоге, по словам астролога, Рак может быть склонен к болям в животе, изжоге, расстройству желудка, пищевой аллергии, непереносимости лактозы. Ракам следует осознавать, что они едят, какая пища питает их энергию, а что им не подходит.

Лев - болезни сердца

Солнце управляет общей жизненной силой и системой кровообращения. Потому, как отметила астролог, Львам следует остерегаться болезней сердца, высокого кровяного давления, задержки жидкости и хронической боли в спине.

Дева - проблемы с кишечником

У Дев могут быть проблемы с кишечником, которые, если их игнорировать, приведут к серьезным недугам. Как объяснила Нельсон, когда у Девы дела идут плохо, у них иногда возникают язвы, кишечные расстройства, проблемы с пищеварением и разрыв селезенки. Астролог добавила, что Девы могут испытывать приступы паники из-за того, что слишком много внимания уделяют совершенству и строги к себе.

Весы - болезни почек

По словам Нельсон, Весы чаще всего страдают от проблем с почками. Этот знак управляет почками, диафрагмой, поджелудочной железой, животом и поясницей, а их правящая планета Венера управляет глазами и кожей, отметила астролог.

Скорпион - венерические заболевания

Как объяснила астролог, когда дела у Скорпионов идут плохо, они, как правило, страдают заболеваниями, передающимися половым путем, циститом, инфекциями мочевого пузыря, расстройствами кишечника, грыжами, геморроем и запорами.

Стрелец - проблемы с печенью

По словам Нельсон, Стрелец может испытывать проблемы с "основными органами", поскольку этот знак управляет бедрами, подколенными сухожилиями, тазом, печенью, желчным пузырем и седалищным нервом. Его правящая планета, Юпитер, управляет гипофизом и печенью. Любой представитель этого знака Зодиака может столкнуться с проблемами ожирения, поясницы, проблемами с печенью, с желтухой и камнями в желчном пузыре.

Козерог - артрит и ревматизм

По словам Нельсон, этот знак управляет костями, коленями, кожей, деснами, зубами, ногтями и волосами. Болезни, которые могут возникнуть у Козерогов, - это артрит, фибромиалгия, ревматизм, остеопороз, невралгия, проблемы с коленями, а иногда и заболевания зубов или десен.

Водолей - нервные растройства

Водолей может страдать от множества проблем, таких как гормональный дисбаланс, спазмы, варикозное расширение вен, нервные расстройства и многое другое. По словам астролога, Водолей управляет лодыжками, голенями, венами и системой кровообращения, а Уран, его правящая планета, управляет нервной и эндокринной системой.

Рыбы - зависимости

Рыбы управляют лимфатическими узлами, гипофизом и шишковидной железой, а Нептун их управляющая планета, - лимфатической системой в целом. Также Рыбы также могут страдать от зависимостей (алкоголизм, наркомания). Как отметила астролог, это одна из самых сложных вещей для Рыб, и представителям данного знака необходимо иметь творческий выход для своей чувствительности.

Вас также могут заинтересовать новости: