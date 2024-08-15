Астролог Гей Нельсон рассказала о том, что каждый знак Зодиака говорит о риске возникновения различных недугов и болезней у их представителей, пишет Best Life.
Овен - мигрень и переломы
Овны могут быть более склонны к головным болям, мигреням, болям в ушах, проблемам с носовыми пазухами и зрением. Также, по словам астролога, поскольку Овен - это очень активный и подвижный знак, у его представителей бывает много шрамов и травм, иногда переломы.
Телец - диабет и ожирение
По словам астролога, Тельцы могут страдать следующими недугами: диабет, ожирение, камни в желчном пузыре, боли в горле, опухшие лимфатические узлы, нарушения работы щитовидной железы, ларингит, тонзиллит и кожная сыпь. Сохранение активности, отказ от сидячего образа жизни, массаж и общение с близкими могут помочь.
Близнецы - астма и пневмония
Все, что связано с легкими, будет чувствительным для Близнецов, поскольку знак управляет этой областью, а также верхней частью тела. Меркурий, управитель Близнецов, управляет нервной и дыхательной системами. Из-за этого Близнецы могут страдать астмой, бронхитом, пневмонией, респираторными проблемами, а иногда и дисфункцией плеч, рук или кистей, отметила Нельсон.
Рак - проблемы с желудком
Проблемы с пищеварением и животом часто встречаются у Раков, поскольку этот знак управляет грудью и желудком. В итоге, по словам астролога, Рак может быть склонен к болям в животе, изжоге, расстройству желудка, пищевой аллергии, непереносимости лактозы. Ракам следует осознавать, что они едят, какая пища питает их энергию, а что им не подходит.
Лев - болезни сердца
Солнце управляет общей жизненной силой и системой кровообращения. Потому, как отметила астролог, Львам следует остерегаться болезней сердца, высокого кровяного давления, задержки жидкости и хронической боли в спине.
Дева - проблемы с кишечником
У Дев могут быть проблемы с кишечником, которые, если их игнорировать, приведут к серьезным недугам. Как объяснила Нельсон, когда у Девы дела идут плохо, у них иногда возникают язвы, кишечные расстройства, проблемы с пищеварением и разрыв селезенки. Астролог добавила, что Девы могут испытывать приступы паники из-за того, что слишком много внимания уделяют совершенству и строги к себе.
Весы - болезни почек
По словам Нельсон, Весы чаще всего страдают от проблем с почками. Этот знак управляет почками, диафрагмой, поджелудочной железой, животом и поясницей, а их правящая планета Венера управляет глазами и кожей, отметила астролог.
Скорпион - венерические заболевания
Как объяснила астролог, когда дела у Скорпионов идут плохо, они, как правило, страдают заболеваниями, передающимися половым путем, циститом, инфекциями мочевого пузыря, расстройствами кишечника, грыжами, геморроем и запорами.
Стрелец - проблемы с печенью
По словам Нельсон, Стрелец может испытывать проблемы с "основными органами", поскольку этот знак управляет бедрами, подколенными сухожилиями, тазом, печенью, желчным пузырем и седалищным нервом. Его правящая планета, Юпитер, управляет гипофизом и печенью. Любой представитель этого знака Зодиака может столкнуться с проблемами ожирения, поясницы, проблемами с печенью, с желтухой и камнями в желчном пузыре.
Козерог - артрит и ревматизм
По словам Нельсон, этот знак управляет костями, коленями, кожей, деснами, зубами, ногтями и волосами. Болезни, которые могут возникнуть у Козерогов, - это артрит, фибромиалгия, ревматизм, остеопороз, невралгия, проблемы с коленями, а иногда и заболевания зубов или десен.
Водолей - нервные растройства
Водолей может страдать от множества проблем, таких как гормональный дисбаланс, спазмы, варикозное расширение вен, нервные расстройства и многое другое. По словам астролога, Водолей управляет лодыжками, голенями, венами и системой кровообращения, а Уран, его правящая планета, управляет нервной и эндокринной системой.
Рыбы - зависимости
Рыбы управляют лимфатическими узлами, гипофизом и шишковидной железой, а Нептун их управляющая планета, - лимфатической системой в целом. Также Рыбы также могут страдать от зависимостей (алкоголизм, наркомания). Как отметила астролог, это одна из самых сложных вещей для Рыб, и представителям данного знака необходимо иметь творческий выход для своей чувствительности.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Дева - овощной, Козерог - клюквенный: какой сок подойдет вам по знаку Зодиака
- Рак - медсестра, Скорпион - детектив: лучшая карьера по знаку Зодиака
- Овен - лимонный, Скорпион - ягодный: какой пирог идеально подойдет по знаку Зодиака
- Лев - гимнастика, Козерог - карате: какой вид спорта подойдет по знаку Зодиака на Олимпиаде