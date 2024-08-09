По их словам, сейчас наступает благоприятный период для Украины.

Астрологи Анна и Алексей Сухановы эксклюзивно для УНИАН рассказали, когда может закончиться война в Украине и что нас ждет в будущем.

По словам экспертов, в Украине с 17 мая 2024 года по 5 марта 2025 года наступает благоприятный астрологический подпериод Солнца, который даёт возможность закончить войну. Анализируя динамику военных действий, астрологи ранее говорили о том, что начиная с 8 августа 2024 года мы входим в периоды, которые являются политико-финансовыми и предоставляют шанс для завершения боевых действий.

"Мы видим, что до 17 мая 2024 года никто не рассматривал никаких возможностей для окончания войны. Однако начиная с Саммита мира, который прошел в Швейцарии 15-16 июня 2024 года, этот вопрос стал активно подниматься со стороны Украины, со стороны России и со стороны западных партнеров. Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае своей победы на выборах, обещает закончить войну еще до своей инаугурации в 2025 году. В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует завершить горячую фазу войны до конца 2024 года. Похожие нарративы активно распространяются по государственным каналам РФ, и с каждым днем их интенсивность только усиливается. Мы наблюдаем переговоры Орбана с Зеленским, Путиным, Си Цзиньпином и Трампом, которые активно обсуждают этот вопрос. Во время визита в Китай Кулеба также подчеркнул необходимость скорейшего окончания войны", - отметили астрологи. Видео дня

Проблема данного вопроса, продолжили Сухановы, заключается в условиях, на которых это всё будет происходить.

"Сейчас мы видим, что благоприятные астрологические подпериоды, которые в данный момент проживает Украина согласно своему гороскопу, не позволяют быстро военным путём восстановить границы 1991 года", - уточняют эксперты.

При этом наступление России, несмотря на некоторые тактические успехи в Донецкой области, сопровождается большими потерями в людях, критической ситуацией в экономике РФ и другими проблемами, которые исчерпывают потенциал для серьёзных продвижений и достижений. Вдобавок, потенциал Украины постоянно растет с каждым месяцем, несмотря на текущую нехватку человеческих ресурсов у ВСУ, но и эта проблема, на их взгляд, скоро будет решена.

Также астрологи говорят, что в скором времени Украина восстановит все свои территории и вернется к границам 1991 года.

Вдобавок, ситуация в РФ сейчас складывается интересно: с 21 сентября 2023 года в России начался Большой период Юпитера, который будет длиться до 21 сентября 2039 года. В этот планетарный период будет меняться вектор движения страны, что приведет, на их взгляд, к смене власти.

Россия, по словам Сухановых, не сможет больше жить спокойно в иллюзии, как это было с 20 сентября 2005 по 21 сентября 2023. Даже в случае остановки горячей фазы войны уровень финансового благосостояния людей будет падать с каждым днём, а внутренние конфликты будут нарастать. Проблемы в РФ будут нарастать, пока не произойдут серьезные изменения. Чем дольше нынешняя власть засиживается у "руля", тем болезненнее это будет отображаться на России в целом. После смены власти начнется период внутренних конфликтов и проблем, которые могут привести к распаду России или отделение ее частей территорий. В это время РФ будет не до Украины.

"Поэтому наш прогноз по окончанию войны с выходом на границы 1991 года остаётся неизменным. Вопрос только в том, как это будет происходить. Кроме гуны материальной природы, в которой живет страна, астрологическим фактором, который также условно "тормозит" процесс окончания войны, является Большой период Юпитера, который длится согласно гороскопу Украины с 4 ноября 2013 года по 4 ноября 2029 года. С нашей точки зрения, его вероятность минимальна", - прогнозируют Анна и Алексей.

Сегодня, к наступлению благоприятных астрологических подпериодов, Украина имеем самую сильную армию в Европе и большое количество оружия, о котором не могли и мечтать в 2022 году: современные танки Leopard, Abrams, Challenger, системы HIMARS с ракетами дальнего действия ATACMS, F-16, крылатые ракеты Storm Shadow, Scalp. Получено разрешение на использование кассетных боеприпасов и поражение целей вблизи границы Украины. Современные беспилотники дальнего радиуса действия сейчас действуют лучше, чем ракеты, а также лучше, чем Bayraktar, использовавшиеся в начале войны.

Военный бюджет Украины за последние несколько лет значительно вырос. В 2021 году он составлял 267,25 млрд гривен. В 2024 году только за период с января по март он, по официальным данным, составил 408,2 млрд гривен.

С наступлением в Украине благоприятного подпериода Солнца, Россия, которая очень гордо и без сомнений начинала войну в 2022 году, сейчас, по сути, делает всё, чтобы Украина согласилась на мир, отмечают Сухановы.

Какие же варианты событий могут быть в будущем?

Астрологи назвали возможные сценарии окончания горячей фазы войны в 2024 году, начиная с самого оптимистичного и заканчивая самым пессимистичным.

Первый вариант. Исходя из того, что в Украине сейчас набирает обороты благоприятный подпериод Солнца, который длится с 17 мая 2024 года до 5 марта 2025 года, можно предположить, что этот период будет насыщать Украину необходимым оружием и финансами. Учитывая, что мобилизация сейчас проходит очень активно, можно сказать, что мы движемся к переломному моменту в войне. Россия повторяет ошибку 2022 года, когда в наступательных действиях исчерпала свои ресурсы и истощила военную группировку, что дало возможность Украине освободить часть своих территорий. Подобная ситуация может повториться и сейчас.

"Как мы видим, на данный момент разворачиваются определенным образом события в Курской области. Мы ранее говорили в наших астропрогнозах, что в июле и в августе украинская армия будет успешно наступать. Как видим, именно это сейчас и происходит. Подобные действия, а также определенные достижения украинской армии могут вынудить Россию договариваться о мире, возможно, даже с ликвидацией Путина его же спецслужбами. Избрание новой власти, которая будет стремиться к миру и снятию санкций в обмен на вывод войск из Украины, как с территории, захваченной до 2022 года, так и после, станет возможным. Весь этот процесс может занять несколько лет", - добавляют эксперты.

Второй вариант. Благоприятный подпериод Солнца стабилизирует в ближайшее время фронт на Донецком направлении и даст некоторое продвижение с украинской стороны, хотя, возможно, не такое значительное. В результате определенным договорённостям, фронт стабилизируется по линии боевого соприкосновения. Далее Россию продолжают "давить" санкциями и ограничениями, пока не произойдёт всё, описанное в предыдущем пункте. В конечном итоге происходит постепенный вывод войск с территории Украины.

Третий вариант. Благоприятный подпериод Солнца стабилизирует в ближайшее время фронт на Донецком направлении. Никто не договаривается о прекращении огня. В этом случае вероятность ракетных обстрелов и применения КАБов до конца года становится минимальной. Военное положение частично или полностью снимается, ситуация возвращается к состоянию, которое было до 2022 года — ни мира, ни активной войны. В это время Россию продолжают "давить" санкциями, итог в конечном счёте будет таким же, как и в предыдущих вариантах.

Вероятность того, что Россия сможет продолжать свои действия без последствий и будет жить, как Северная Корея, десятилетиями с оккупированными территориями Украины, на взгляд астрологов, практически равна нулю.

Анна и Алексей Сухановы в Instagram - instagram.com/jyotishon

Вас также могут заинтересовать новости: