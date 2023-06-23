В этот период не стоит решаться на серьезные поступки и заводить новые романы.

С 23 июля по 4 сентября 2023 года, в период ретроградной Венеры, представители трех знаков Зодиака могут понять, что их отношениям с любимым людьми пришел конец. Кто рискует остаться в одиночестве - читайте ниже.

Близнецы

Близнецы могут узнать, что ими попросту пользовались. Ретроградная Венера принесет представителям этого знака Зодиака большое разочарование. Вам придется открыть глаза и увидеть, что за человек находится рядом с вами.

Если вы поймете, что вскрывшаяся правда вам не нравится, обрывайте все мосты. Не бойтесь оставить лжеца в прошлом. Вам нужно пережить период одиночества, после которого вы точно встретите нужного человека.

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Скорпион

Скорпионы, как считают астрологи, сильно пострадают из-за своего желания все контролировать. Вы можете сильно давить на своего избранника. Из-за этого любимый человек попросту испугается и сбежит.

Если вы не хотите провести все лето в одиночестве, начните работу над ошибками. Прислушивайтесь к словам своего партнера, относитесь к чувствам других людей с уважением. И не пытайтесь держать свою любовь в клетке.

Рыбы

Ретроградная Венера может принести Рыбам немало слез. Вы узнаете, что ваша вторая половинка уже давно вас предала. Это может быть не только физическая измена с другим человеком. Возможно, любимый человек устал от ваших капризов и просто перестал вас ценить.

Сердце Рыб могут разбить грубые слова и жестокие поступки. Не поддавайтесь эмоциям и не пытайтесь удержать того, кто не хочет быть рядом с вами. Отпустите все обиды и постарайтесь не искать новую любовь, дайте себе отдохнуть.

Напомним, ранее стало известно, какие знаки Зодиака будут хватать звезды с неба уже этим летом.

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