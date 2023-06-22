Июль и август - лучшее время для новых свершений.

Астрологи рассказали, что представители двух знаков Зодиака будут срывать с неба звезды. Середина этого лета навсегда им запомнится, ведь в этот период им невероятно повезет. Кому стоит купить лотерейный билет и проверить свою удачу - читайте ниже.

Весы

Весы, как считают астрологи, удивят всех вокруг. Они будут добиваться любых высот. Представители этого знака Зодиака "утрут нос" всем, кто раньше сомневался в их силах. Этот период - настоящий звездный час.

Середина лета принесет Весам массу интересных возможностей. Они смогут реализовать себя в разных сферах. Раскройте свой потенциал и не сомневайтесь в своих силах, вы способны на многое.

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Рыбы

Рыбам стоит не торопить события. В последнее время вам кажется, что все будто стоит на месте. Однако к концу июля вы поймете, что эта пауза была лишь для того, чтобы вы успели набраться сил. События начнут развиваться настолько стремительно, что вы не сумеете скрывать свой восторг.

Представители этого знака Зодиака будут срывать с неба все звезды. Астрологи считают, что Рыбам очень повезет. Им стоит прислушаться к своим желаниям, они подскажут, с чего начинать свое восхождение на вершину.

Напомним, ранее стало известно, что июльское суперлуние подарит редкий шанс только этим знакам Зодиака.

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