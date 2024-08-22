Узнайте, какие в дни сентября стоит быть вдвойне осторожными и не начинать новых дел.

Не все дни сентября 2024 будут одинаково удачными для новых дел. Некоторые даты принесут нам слезы и разочарования, другие - повышенный риск заболеть. Мы назвали самые опасные дни в сентябре 2024 года, на которые лучше не планировать ничего важного.

Несчастливые дни в сентябре 2024

Астрологи и эзотерики называют такие неудачные дни в сентябре:

2 сентября . В эту дату будет 29-ый лунный день. В лунном календаре такая дата ассоциируется с проблемами со здоровьем. Риск подхватить болезнь значительно возрастает, а иммунитет ослабнет. Повысится вероятность травм и депрессивного состояния, поэтому стоит соблюдать осторожность и гнать прочь дурные мысли. Также не стоит есть продукты сомнительного качества.

. В эту дату будет 29-ый лунный день. В лунном календаре такая дата ассоциируется с проблемами со здоровьем. Риск подхватить болезнь значительно возрастает, а иммунитет ослабнет. Повысится вероятность травм и депрессивного состояния, поэтому стоит соблюдать осторожность и гнать прочь дурные мысли. Также не стоит есть продукты сомнительного качества. 6 сентября . В этот день можно завершить текущие дела, но новые начинать не стоит. Очень высок риск потерпеть неудачу или опозориться. Отношения между людьми будут накалены. Не стоит вступать в конфликты без уверенности в себе и твердой позиции, иначе проиграете спор.

. В этот день можно завершить текущие дела, но новые начинать не стоит. Очень высок риск потерпеть неудачу или опозориться. Отношения между людьми будут накалены. Не стоит вступать в конфликты без уверенности в себе и твердой позиции, иначе проиграете спор. 13 сентября . Эта дата выпадает на пятницу. Общеизвестно, что пятница 13-го числа обладает дурной славой и ассоциируется с различными неприятностями. Считается, что в такой день все начинания обречены на провал. Суеверные люди не планируют свадьбы, важные встречи и новые дела в пятницу 13-го. Однако реальная статистика не подтверждает повышенную опасность таких дат.

. Эта дата выпадает на пятницу. Общеизвестно, что пятница 13-го числа обладает дурной славой и ассоциируется с различными неприятностями. Считается, что в такой день все начинания обречены на провал. Суеверные люди не планируют свадьбы, важные встречи и новые дела в пятницу 13-го. Однако реальная статистика не подтверждает повышенную опасность таких дат. 14 сентября . На эту дату выпадает 12-ый лунный день, связанный с конфликтами и разногласиями. Больше всего драмы будет в любовной сфере. Ревность, недоверие, манипуляции сегодня могут стать губительными для отношений. Поэтому влюбленным стоит общаться друг с другом максимально вежливо.

. На эту дату выпадает 12-ый лунный день, связанный с конфликтами и разногласиями. Больше всего драмы будет в любовной сфере. Ревность, недоверие, манипуляции сегодня могут стать губительными для отношений. Поэтому влюбленным стоит общаться друг с другом максимально вежливо. 20 сентября . В этот день Луна войдет в знак Овна, что чревато неудачами в любых начинаниях. Важные сделки и долгосрочные проекты будут сорваны из-за ерунды. А люди начнут ссориться по пустякам и вспоминать старые обиды. Любой спор может перерасти в горячий конфликт с разрывом отношений. Не стоит принимать эмоциональные и поспешные решения.

. В этот день Луна войдет в знак Овна, что чревато неудачами в любых начинаниях. Важные сделки и долгосрочные проекты будут сорваны из-за ерунды. А люди начнут ссориться по пустякам и вспоминать старые обиды. Любой спор может перерасти в горячий конфликт с разрывом отношений. Не стоит принимать эмоциональные и поспешные решения. 28 сентября. День пройдет под влиянием знака Зодиака Льва, который делает людей раскованными и расточительными. Возрастает риск стать жертвой мошенников, впустую потратить большую сумму или подсесть на вредную привычку. О сделанных в этот день поступках вы можете серьезно пожалеть в будущем. Не подписывайте важные документы и не оформляйте сделки сегодня.

Важно помнить, что только от вас зависит, стоит ли доверять этим суевериям, ведь они не подтверждены наукой.

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