Победительница 5-го сезона "Битвы экстрасенсов" рассказала, как привлечь в жизнь желаемое.

Чистый четверг 2025 и Страстная пятница - это особые дни, в которые стоит проводить ритуалы на деньги, здоровье, красоту и многое другое.

Победительница 5-го сезона "Битвы экстрасенсов" Жанна Шулакова рассказала УНИАН, что нужно делать в Чистый четверг, чтобы деньги водились, а также, что значат сны, которые приснились в этот период.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Какие ритуалы проводят в Чистый четверг

По словам экстрасенса, в Чистый четверг мы заходим еще со среды. В это время можно, в частности, проводить чистки и заниматься медитациями.

Чтобы привлечь в жизнь что-то положительное, нужно избавиться от негативной энергетики. Шулакова поделилась, что нужно делать в Чистый четверг дома - ритуал со свечой для очищения пространства. При этом это поможет понять, что происходит в помещении в энергетическом плане и с самим человеком.

Для проведения ритуала понадобится церковная свечка, с ней нужно по часовой стрелке обойти помещения, которые вы хотите очистить. При этом нужно обращать внимание на свечу:

Если пламя ровное, не появляется много восковых наплывов, то в жизни человека все хорошо идет.

После зажигания свечи сверху по ней вниз сразу же скатилась восковая капля – кто-то сильно желает человеку зла, и из-за негатива в его жизни возникают неприятности и проблемы, или же на нем есть сглаз.

Есть пересечение линий восковых наплывов – у человека может быть серьезная болезнь.

Свечка погасла – есть угроза чего-то очень опасного, неотвратимого. Необходимо срочно оставить в прошлом то, из-за чего жизнь становится несчастной, прощать, просить прощения, каяться.

Можно провести ритуал, который поможет человеку привлечь в жизнь желаемое. Это могут быть ритуалы на деньги, красоту, здоровье.

В идеале – используется роса, однако можно взять и обычную воду. Нужно на закате в среду поставить емкость с водой на подоконник и оставить там до рассвета на Чистый четверг. Когда Солнце будет подниматься, человеку нужно трижды умыться из этой емкости и столько же раз омыть руки. Самое главное – во время ритуала человек должен сфокусироваться на том, чего он хочет.

Например, тот, кто имеет серьезное заболевание, может попросить здоровья, девушки – приобретения красоты, увеличения сексуальной энергии и магнетизма.

Важно сфокусироваться на том, чего конкретно человек хочет – то есть нельзя мотаться со стороны в сторону: "Я хочу и женской красоты, и денег, и здоровья". Если проводится какой-то ритуал, он должен идти от сердца и души человека и быть очень целенаправленным,

- предупредила экстрасенс.

Внутренняя энергия должна быть сфокусирована на исполнение конкретного желания. Нельзя просить сразу все.

Теперь, когда рассмотрели ритуал на деньги и другие желания, перейдем к более сложным вещам.

Какие ритуалы существуют в Страстную пятницу

В некоторых регионах люди на Страстную пятницу 2025 идут на кладбище поминать умерших родственников. Согласно церковным канонам, на кладбище можно нести кулич и крашанки.

На кладбище можно принести и другую еду, чтобы оставить ее умершим, однако ни в коем случае не стоит устраивать "ресторан" возле могилы. То есть не нужно самим есть на кладбище.

Если вы хотите помянуть своего умершего родственника и пригласить его к столу, это нужно делать дома. Необходимо на Пасху перед застольем за праздничным столом поставить для него стул, а на стол выставить тарелку, положить приборы, поставить бокал. После этого ушедшего родственника нужно пригласить за праздничный стол, и он с вами отметит этот праздник. А не будет просто "ресторан" на кладбище.

Страстная пятница со стороны магии – это день и ночь для очень тяжелых магических обрядов. Среди них такие древние ритуалы и обряды: привороты, порчи, подвязывание покойников и сущностей и так далее. Экстрасенс рассказала, что нельзя делать в Страстную пятницу.

"Я бы не рекомендовала самостоятельно в Страстную пятницу проводить какой-либо ритуал, чтобы получить для себя что-то хорошее. Можно допустить ошибки и сильно себе навредить, в частности, привязать к себе какую-то сущность", - подчеркнула Шулакова.

справка Жанна Шулакова Экстрасенс Жанна Шулакова - победительница 5-го сезона "Битвы экстрасенсов" и эксперт проекта "Следствие ведут экстрасенсы". Она ведьма-некромант, медиум и ясновидящая. Семь поколений по отцовской линии и пять по материнской у Жанны были знахарями, предсказателями и ведьмами. Она общается с миром мертвых ы в своей работе использует карты Таро и магический маятник.

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