Священник ПЦУ рассказал, как лучше провести этот день с пользой для своей души.

Страстная пятница 2025 отсылает нас к важным для христиан трагическим событиям, когда невинного Иисуса распяли на кресте, чем он искупил грехи всех людей. Ее отмечают за три дня до Пасхи.

Священник ПЦУ, богослов, религиозный обозреватель Иван Петрущак рассказал УНИАН, что нельзя делать в Страстную пятницу, а также все важные аспекты.

Можно ли убирать в Страстную пятницу

Начал священник с того, можно ли убирать на кладбище в Страстную пятницу. По его словам, стоит найти лучшее время для уборки, поскольку в этот день нужно отдаться молитве и воспоминаниям о страданиях Христа. А поубирать можно и в любой другой день. Петрущак объяснил, почему так важна Страстная неделя 2025.

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"Это так еще и соблазняет Дьявол - человек, возможно, ждал до последнего, откладывал, а в Страстную пятницу начал уборку, но этого не нужно делать. Во всю Страстную неделю не следует такими делами заниматься. Убирать на кладбище также можно в Лазареву субботу - перед праздником Входа Господня в Иерусалим", - сказал он.

В целом священник отметил, что убирать можно в любые удобные для верующих дни, кроме праздников и воскресений, но в Страстную и Светлую седмицы от этого лучше воздержаться и посвятить свое время покаянию и молитве.

В украинской традиции принято заниматься уборкой в домах, а также купаться в Чистый четверг.

Страстная пятница - это скорбный день для всех христиан, поскольку мы вспоминаем погребение Иисуса Христа. Не стоит заниматься серьезной работой, к примеру, строительством.

Также Петрущак был категоричен и касательно того, можно ли сажать в Страстную пятницу.

"Если нет какой-то критической работы, которая не может подождать один день, тогда не стоит что-то делать на огороде. Возможно, что-то нужно полить именно в этот день, и это отложить нельзя, - тогда такую работу сделать можно", - сказал священник.

Можно ли готовить на Пасху в этот день

Касательно того, можно ли печь пасхи в Страстную пятницу, он отметил, что традиционно все выпекают куличи в Чистый четверг. Если кто-то не успел испечь куличи, не стоит это делать в Страстную пятницу, а лучше тогда заняться этим делом в Великую субботу.

"Моя жена рассказывала, что когда-то попыталась испечь куличи в Страстную пятницу, и они у нее не удались", - добавил богослов.

Как следует из открытых источников, это относится и к тому, можно ли красить яйца в Страстную пятницу. Поскольку это траурный день, такие действия были бы нежелательными.

Что еще нельзя делать в этот трагический день

Отдельно священник рассказал, можно ли стричься в Страстную пятницу. Он отметил, что это можно, но очень не желательно, поскольку будет отвлекать от чествования Крестных Страданий Христа. Стрижку лучше сделать в другие дни, и для этого есть Чистый четверг.

Также он объяснил, можно ли мыть голову в Страстную пятницу.

"Голову можно мыть каждый день, потому что это личная гигиена, как и чистить зубы или умываться, принимать душ. Даже на Пасху человек, когда собирается в храм, моет голову и умывается, чтобы быть опрятным", - подчеркнул Петрущак.

Что касается стирки, то сейчас она не занимает много времени, поскольку почти всю работу выполняет техника. Поэтому, если человек может совместить посещение храма, где поклонится св. Плащанице, то никаких проблем с тем, можно ли стирать в Страстную пятницу, священник не видит.

"Главное, чтоб не было такого, что человек ищет себе какие-то отговорки, чтобы не молиться, не посещать Богослужения. Мол, иду на стрижку, мокрая голова, или надо стирать вещи или убирать. У христианина должны быть такие приоритеты - сначала душа, а потом тело", - подытожил он.

справка Иван Петрущак Священник ПЦУ, богослов, религиозный обозреватель Иван Петрущак - священник Православной Церкви Украины, ведет информационную борьбу в медиапространстве против РПЦ и ее имперской идеологии, выступает за духовную независимость Украины и поддерживает единство украинского православия, пишет аналитические материалы для СМИ. Учился в Киевской православной богословской академии, магистр богословия. Ведет воскресную школу в селе Рославичи и там проводит богослужения.

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