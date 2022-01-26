Что происходит при ретроградном Меркурии и в какие дни нужно быть осторожными - узнайте на УНИАН.

Ретроградное движение планеты - это путь, обратный ее привычному направлению. "Ретроградный" - от латинского "движущийся назад". Все планеты движутся вокруг Солнца, но в определенные периоды они могут изменить тактику - вращаться обратно. УНИАН расскажет, чего нельзя делать в ретро Меркурий и когда он наступит.

Как влияет на человека ретроградный Меркурий

Изменение пути на обратный связано с оптической иллюзией, которая отражается и на мышлении человека. Может произойти сбой - восприятие тех или иных ситуаций искажается, как и способность мыслить рационально. Вы можете чувствовать себя неуверенно или раздражительно, часто допускать ошибки. Астрологи считают, что это время очень опасно и следует быть внимательными.

Когда ретроградный Меркурий 2022 - даты

Первый в этом году ретроградный Меркурий начался 14 января и закончится 4 февраля. В эти две недели возможны путаницы, конфликты, внутренние разногласия. Вам, скорее всего, будет трудно закончить начатые дела - постоянно будете отвлекаться.

Читайте такжеСамые опасные дни в феврале 2022 года: финансовые убытки, ссоры и болезниВторой опасный период - с 10 по 27 марта. Несколько дней, сотканных из проблем на работе, недопонимания с начальством. Велики шансы сплетен со стороны коллег. Также возможны ссоры с близкими. Главное - не затаивать обиду, а прояснять ситуацию сразу.

Третий этап - с 10 по 23 мая, но астрологи уверяют, что он самый лояльный из всех - особенных неприятностей у вас не будет, все дела будете решать в привычном темпе. Единственный нюанс - постарайтесь не доверять первому встречному и не болтайте лишнего.

Ретроградный Меркурий 2022 - что нельзя делать

Для того, чтобы снизить негативное влияние планеты, постарайтесь соблюдать рекомендации звезд:

не начинайте новые проекты - дело не сдвинется с мертвой точки;

не отправляйтесь в путешествия - возможны беды в дороге;

не подписывайте бумаги, не заключайте сделки - потеряете деньги;

не совершайте важных покупок - радости они не принесут;

не затевайте торжественные мероприятия - пройдут неудачно.

Астрологи предупреждают, что в период ретроградного движения планеты ломаться может не только сознание людей, но и техника. Поэтому старайтесь обращаться с гаджетами бережно и копируйте важную информацию на более надежные носители.

Ретроградный Меркурий 2022 - что можно делать

Совершенно не обязательно закрываться дома на все замки, боясь разгневать целеустремленную планету. Выполняйте действия, разрешенные эзотериками, тогда Меркурий поможет добиться успеха:

анализируйте свою жизнь, решайте проблемы;

признавайте ошибки, миритесь с близкими;

медитируйте, занимайтесь саморазвитием;

заканчивайте дела, которые привыкли откладывать;

выбрасывайте ненужные вещи;

занимайтесь спортом, используйте детокс-программы.

Вы можете почувствовать, что мозг уже не способен мыслить трезво, но зато открывается канал для креатива. Используйте эти возможности на благо, тогда у вас получится изменить свою реальность к лучшему.

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