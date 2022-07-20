Неудачи будут их преследовать на каждом шагу.

Астрологи отмечают, что 28 июля у двух знаков Зодиака начнутся проблемы. У кого-то они будут связаны с финансами, а у кого-то - с личной жизнью.

Овен

Овнам в новолуние нужно держать язык за зубами. Каждое слово, которое вы скажете, может быть использовано против вас. Недоброжелатели так и будут норовить вас подловить на чем-то.

Также не стоит совершать необдуманных покупок. Ваши доходы в конце июля могут значительно снизиться, а поэтому вы рискуете и вовсе остаться без денег.

Кроме того, у вас могут возникнуть неприятности и на работе. Постарайтесь меньше общаться с коллегами, чтобы не давать им повода для лишних сплетен и манипуляций.

Рыбы

Рыб в этот день все будет раздражать. Буквально с самого утра у вас возникнет непреодолимое желание с кем-то поссориться. Не исключено, что вы можете устроить сцену ревности со всеми ее драматическими вытекающими.

Такое ваше поведение не будет устраивать вашу вторую половинку, поэтому есть риск недопониманий и ссор. Возможно, вы сами доведете ситуацию до пика, что лучшим выходом из ситуации будет расставание.

Напомним, только три знака Зодиака всегда добиваются своих целей.

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