Россия еще будет воевать с Украиной, но на просторах совсем другой страны, убеждена астрологический эксперт.

В Украине уже почти год идет полномасштабная война, а многих интересует вопрос, сможет ли она снова повториться после нашей победы. Ответ на него в интервью YouTube-каналу TOP дала астролог и таролог Людмила Хомутовская.

Так, у нее спросили, может ли Россия еще раз напасть на Украину? "50 на 50. Я не думаю, потому что карты показывают, что это иллюзия. Но я не могу сказать, что это 100%. Через 10 лет точно нет, а через 20 лет - 50 на 50", — говорит астрологический эксперт.

Таролог утверждает, что после завершения этого полномасштабного вторжения Россия еще будет воевать с Украиной, но на просторах совсем другой страны. "Возможно, это будет Третья мировая, где они столкнутся, но не напрямую", — заявила Хомутовская.

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Где будет Третья мировая война - прогноз таролога

"Третья мировая будет в восточных государствах - Иран, Ирак, Сирия, возможно, Израиль... Это не у нас здесь, не накручивайте себя", — сказала астролог.

Новая война ждет мир - прогноз астролога Анны Карпеевой

Ранее астролог Анна Карпеева прогнозировала, что в 2023-м году намечается некая "огромная война", последствия которой, безусловно, будут касаться и Украины. "В 2023-м году намечается огромная война, я говорила это давно... Сирия - вот там будет горячая точка", — говорила она.

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