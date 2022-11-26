Эта война, по словам астроэксперта, может закончиться применением ядерного оружия.

Астролог Анна Карпеева дала астрологический прогноз по Украине. По ее словам, весь 2023-й наша страна еще будет находиться в кризисе - как экономическом, энергетическом, так и военном. А еще в мире в следующем году будет "огромная война".

В интервью YouTube-каналу PeopleLife она отметила, что не видит окончания войны в 2023-м году. "Я не военный эксперт, я не военный астролог и даже не политический... В 2024-2025-м я вижу массовый поток обратно в Украину. Наверное, это будут благоприятные годы для того, чтобы возвращаться. Но 2023-й еще нет", — говорит астроэксперт.

Карпеева прогнозирует, что ВСУ смогут вернуть многие свои территории весной-летом 2023 года, этот процесс будет очень активным в мае и августе: "Возвращение каких-то территорий, земель - это весна-лето следующего года".

Кроме того, по ее словам, в следующем году намечается некая "огромная война", последствия которой, безусловно, затронут и Украину:

"В мире не будет проще и легче, мы не заживем сладко... В 2023-м году намечается огромная война, я говорила это давно... Сирия - вот там будет горячая точка. Та война может закончиться применением ядерного оружия, но она надолго, эта война".

Когда закончится война в Украине - прогноз экстрасенса

Ранее экстрасенс Макс Гордеев заявлял, что уже весной 2023 года стихнут активные боевые действия. По его словам, процесс окончания войны уже запущен.

Он отметил, что в конце марта следующего года в Украине прекратятся постоянные обстрелы и прилеты вражеских ракет. В 20-х числах марта произойдет какое-то ключевое событие. Эксперт добавляет, что этот период будет очень интересным.

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