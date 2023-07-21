Им невероятно повезет, однако важно не упустить редкую возможность.

Новая неделя (с 24 по 30 июля) подарит большую радость представителям двух знаков Зодиака. Астрологи считают, что от невероятных событий, которые обрушатся на голову счастливчиков, у них может "снести крышу". Кому ждать подарков от судьбы - читайте ниже.

Дева

Астрологи утверждают, что у Дев от эйфории вырастут крылья. Они будут порхать и наслаждаться своим везением. Все проблемы обойдут их стороной. Вы сумеете отдохнуть, развлечься, достичь успехов на работе, а еще - насладиться приятной компанией.

Особенно счастливыми станут Девы, которым ранее не удавалось найти свою вторую половинку. Вы можете встретить человека, который станет самой большой любовью всей вашей жизни. Не бойтесь открыть свое сердце, вам суждено быть счастливыми.

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Стрелец

Стрельцам повезет во многих сферах жизни. Однако самый большой сюрприз их будет ждать на работе. Возможно, вас повысят или же отправят в командировку, которая станет началом интересной главы вашей жизни.

Приключения не должны вас настораживать. Не думайте о том, что полоса везения скоро закончится. Вы можете сделать так, чтобы благоприятный период длился максимально долго. Для этого Стрельцам нужно научиться рисковать и не прятаться от проблем.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что у двух знаков Зодиака вскоре закружится голова от успеха.

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