Овнам стоит опасаться врагов.

Новая неделя, с 5 по 11 декабря, будет полна сюрпризов, однако не все они окажутся приятными. Карты Таро сулят некоторым знакам Зодиака испытания. Кто-то будет счастливчиком, а кто-то погрязнет в неудачах. Что ждет вас - читайте ниже

Кому готовиться к беде

Опасность будет преследовать Овнов по пятам. Вы будете серьезной рисковать и можете проиграть в битве с врагами. Карты Таро советуют Овнам найти источник положительных эмоций и попытаться проводить больше времени в одиночестве.

Новая неделя окажется не менее трудной для Весов. Постарайтесь не лгать, потому что ложь принесет вам невероятные по своему масштабу проблемы. "Длинный язык" и желание обсудить людей сделают Весов изгоями, а потому будьте осторожны.

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Кому из знаков Зодиака новая неделя принесет радость

Карты Таро сулят приятные и беззаботные дни многим знака Зодиака. На этой неделе судьба будет благосклонна к Близнецам и Тельцам, они смогут начать новое дело и встретить нужного человека. Львы избавятся от страхов и научатся понимать окружающих, им карты Таро советуют быть добрее и доверять людям.

Скорпионов и вовсе ждет неделя счастья и радости. Вам повезет буквально во всем, наслаждайтесь каждым днем. Судьба будет и на стороне Козерогов, они наконец-то смогут восстановить справедливость и доказать всем, что они достойны лучшего отношения. Не меньше радости будет у Рыб, которые будут купаться в ласке и смогут насладиться результатами своего труда.

Этим знакам Зодиака придется бороться за счастье

Однако не всем повезет прожить новую неделю без забот и проблем. Судьба приготовила испытания нескольким знакам Зодиака. И только от них зависит, смогут ли они решить все трудности и вернуть удачу на свою сторону.

Так, Ракам и Стрельцам придется бороться с ложью. Карты Таро не зря пророчат этим двум знакам Зодиака общую борьбу. Вместе они смогут одолеть все невзгоды и провести эту неделю счастливо.

А вот Девам предстоит выбор, от которого будет зависеть их будущее. Вы можете поддаться соблазну и пойти легким путем, из-за чего вскоре начнутся проблемы. Либо же Девы могут не отлынивать от работы над собой и получить долгожданное везение. Водолеям также придется бороться за свое счастье. Старайтесь меньше спорить и не обижайте тех, кто вам дорог. Только в таком случае Водолеи смогут провести эту неделю без неприятностей.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что ждет Водолеев в 2023 году.

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