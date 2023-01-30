Карты Таро сулят немало неприятностей Близнецам.

Новая неделя (с 30 января по 5 февраля) приготовила неприятные сюрпризы сразу для трех знаков Зодиака. Карты Таро сулят горе, катастрофы и слезы, в частности, Стрельцам. Кому еще стоит ждать беды - читайте ниже.

Близнецы

Близнецам придется бороться с конкуренцией. Кто-то хочет вас "подвинуть", потому нужно сохранять бдительность. Карты Таро советуют не забывать о честности. Вам нужно приложить максимум усилий, избегайте скандалов, не спорьте, меньше нервничайте.

Если к концу недели вы сумеете продержаться без вспышек гнева, то на выходных неприятности отступят и все начнет налаживаться. Однако для этого вам придется очень постараться.

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Стрелец

Стрельцам выпала неприятная карта "Смерть". Вас ждут болезненные потери, горе и слезы. Судьба давно предупреждала вас об опасности, но вы этого не замечали. Теперь же Стрельцы могут очень много потерять.

К середине недели к проблемам добавятся неприятности на работе. Вас могут "завалить" поручениями. Постарайтесь не разочаровать начальство, иначе вам грозит увольнение.

Водолей

Карты Таро предупреждают Водолеев о серьезной угрозе. Вы можете поддаться соблазнам и упасть на самое дно. Слезами в такой ситуации сложно отделаться, придется обращаться за помощью и признавать свои ошибки.

Водолеям нужно отказаться от дурных мыслей, начать думать о своем имидже и не верить пустым обещаниям друзей. Никто не будет брать на себя ответственность за вашу жизнь, пришло время брать все в свои руки.

Ранее астрологи рассказали, что только три дня в феврале принесут невероятную удачу.

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