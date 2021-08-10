В верности пяти знаков Зодиака можно быть уверенными на все 100.

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которые презирают измены. Мало того, что они сами "налево" не пойдут, так еще и вас загрызут, если вы свернете с их "правильного" пути.

Рак

Раки - это семьянины, которые готовы отдать все на свете лишь бы их родные были счастливы. Поэтому измены они расценивают как унижение и обесценивание их поступков. Будьте уверены, что они никогда не простят ваш поход "налево". Даже если вы тщательно будете скрывать свой промах, они все равно почувствуют что-то неладное.

Лев

Измена для Львов - это что-то за гранью невозможного. Да, они эгоистичны и любят внимание окружающих, но при этом они всегда возвращаются домой к своим любимым. Это не те люди, которые променяют своего лучшего партнера, как они думают, на обычную утеху. Стоит отдать им должное, что Львы прежде чем задуматься об отношениях с кем-то другим, сначала расстанутся с вами. Действовать исподтишка - это не их стиль жизни.

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Дева

Девы достаточно требовательны к своему партнеру. Для них важно, чтобы любимые люди осознавали всю их ценность. Но если этого не произойдет, они уйдут... в туман (нет, в гордое одиночество). Изменять они не будут, так как им не позволяет это делать их критицизм и скептицизм.

Скорпион

Скорпионы - это типичные однолюбы. Они готовы всю свою страсть подарить одному человеку. Иметь много любовников они не хотят, так как это лишняя трата энергии, и обычно это ни к чему хорошему не приводит.

Козерог

Либо настоящая любовь, либо никак. Козероги ценят преданных людей, да и сами готовы отплатить тем же. Они вкладываются в отношения по полной, даже если порой кажется, что они очень закрыты и отстранённые. Единственный минус отношений с Козерогами - это то, что на первое место они всегда ставят работу. При этом о своей второй половинке они никогда не забывают, если вас это, конечно, утешит.

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Автор: Диана Могилевич