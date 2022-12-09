Когда наступят тяжелые лунные дни и что категорически нельзя делать в эти даты - узнайте в материале УНИАН.

Согласно лунным календарям, в каждом месяце есть несколько самых опасных дней, которым покровительствует богиня Геката - существо, управляющее луной. Земной спутник негативно влияет на сознание людей, а все ваши планы в таком состоянии могут нарушиться. УНИАН расскажет, что нельзя делать в сатанинские дни и как уберечь себя от неприятностей.

Ранее мы составляли подробный лунный календарь на декабрь 2022, где более подробно указывали благоприятные и неблагоприятные дни в первом месяце зимы.

Сатанинские дни в декабре 2022 - полный перечень

Для того, чтобы не столкнуться с разного рода проблемами, не навлечь на себя гнев Богов и не навредить здоровью, учитывайте энергетику того или иного дня. УНИАН составил перечень и указал все дни Гекаты 2022 на декабрь.

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9 лунный день - с 1 по 2 декабря

Символ дня - Летучая мышь. В эту дату категорически запрещены любые сомнительные мероприятия и авантюры - лучше заниматься привычными делами. Берегите себя - вас могут обмануть и попытаться лишить денег. Энергии 1-2 декабря проверяют вас на прочность, поэтому не поддавайтесь соблазнам и не участвуйте в конфликтах - проиграете.

15 лунный день - с 7 по 8 декабря

Этой датой заведует Змея - воплощение хитрости и мудрости. Возможно появление недоброжелателей, завистников или врагов. Не доверяйте на слово - проверяйте любую информацию, которая к вам поступает. Контролируйте эмоции, сохраняйте рассудок "холодным" и не опускайте руки перед сложностями - они только "закаляют" ваш характер.

23 лунный день - с 15 по 17 декабря

Символ дня - Крокодил. Третий по сложности день среди всех лунных суток Гекаты. В эту дату астрологи советуют держать себя в руках и сохранять энергию. Не распыляйтесь, не позволяйте другим "вытащить" из вас эмоции. Велики шансы попасть в центр скандала или ссоры. Любые низменные чувства будут пытаться взять над вами верх - ревность, злость, обида, жадность. Не поддавайтесь и больше отдыхайте, чтобы уберечься от проблем.

29 лунный день - с 22 по 23 декабря

Самый трудный день цикла, дата, которой покровительствует Спрут. Возможны душевные проблемы, головные боли, ухудшение самочувствия. Силы ваши на исходе, поэтому старайтесь их попросту не тратить. Не подпускайте к себе близко сомнительных личностей - скорее всего, это энергетические вампиры. Слушайте свою интуицию, а не других людей - в 29 лунные сутки доверять можно только себе.

Эзотерики считают, что также стоит быть осторожными в период с 31 декабря по 2 января - Новый год 2023 станет следующим циклом трансформации для многих людей, а начать меняться без проблем не получится, так что, берегите себя в новогоднюю ночь.

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