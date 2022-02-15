В список попали Овен, Дева и Рыбы.

Астрологи назвали ряд знаков Зодиака, представители которых очень тяжело переживают расставание с любимыми. Они долгое время не могут с ним смириться, отпустить и жить дальше. При этом постоянно ждут, что отношения еще можно воскресить.

В этот список попали Овен, Дева и Рыбы.

Овен

Представители этого огненного знака очень общительные, нетерпеливые, влюбчивые и напористые. Когда они встречают свою вторую половинку (или думают, что это так), то мгновенно к ним привязываются и привыкают. Потому после расставания им сложно вернуться в свою колею и даже представить свою жизнь прежней.

Дева

Девы все идеализируют, особенно отношения с близкими людьми. Если расставание неизбежно, им просто очень сложно принять тот факт, что они могли подпустить к себе человека, который оказался в итоге не готов к этому. Нарисованный образ долго не будет выходить из головы, то и дело возвращая в жизнь воспоминания, которые тоже могут быть на самом деле додуманными.

Рыбы

Рыбы буквально веревками себя привязывают к объекту вожделения. Они еще могли не начать встречаться, как представители этого знака уже мысленно состарились вместе. После расставания Рыбки разделяются сразу на несколько типов: одни могут закрыться в себе и месяцами убиваться, другие – продолжать навязываться и умолять вернуться "в семью", которой даже в планах еще не было.

Напомним, ранее астрологи дали советы на ближайшие недели, как стать счастливее и богаче.

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