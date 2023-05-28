Им сложно угодить, а еще сложнее вытерпеть их.

Астрологи составили рейтинг знаков Зодиака, которые обладают невероятно сложным характером. Именно из-за него они чаще всего попадают в неприятные ситуации.

Скорпион

С одной стороны Скорпионы - это очень жизнерадостные и страстные люди. Они настолько заряжают людей энергией, что те просто не могут без них долго находиться. Однако у них есть и другая сторона медали - они очень вспыльчивые. Если что-то пойдет не так, как хотят Скорпионы, то начнется страх и ужас. Они готовы по головам пойти, только бы добиться своего. С ними опасно связываться, так как этот знак может быть и очень агрессивным.

Овен

Овны чаще всего принимают очень импульсивные решения, о которых и сами потом жалеют. Но они не всегда понимают главного - такое их поведение разрушительно влияет не только на их жизнь, но и на состояние окружающих. А все потому, что представители этого зодиакального созвездия могут, не подумав, задеть чувства близкого человека или унизить его, приняв решение за него и не спросив его мнения.

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Близнецы

Это очень капризный знак Зодиака, который считает, что можно топнуть ножкой и все будет так, как они того хотят. Если Близнецы не получают желаемого, то начинают злиться и кричать. Более того, они могут устраивать драматические сцены на публике, что очень не нравится их близким. А также Близнецы привыкли во всем винить других.

Напомним, для двух знаков Зодиака июнь будет плачевным.

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