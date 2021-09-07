Три знака Зодиака при любом удобном случае вспомнят вам абсолютно все.

По мнению астрологов, всего три знака Зодиака являются очень злопамятными. Они помнят абсолютно все, что вы когда-то им сказали, а еще хуже сделали. Будьте уверены, что с рук вам это не сойдет.

Скорпион

Скорпионы занимают первое место в этом антирейтинге. Они никогда не прощают своих обидчиков. При чем они настолько долго копят в себе эту ненависть, что в итоге их начинает "бомбить". И тогда вам лучше бежать от них куда подальше, лучше в другую страну. Их месть чаще всего очень жестокая.

Телец

У Тельцов очень хорошая память, поэтому они запоминают все до мелочей. Не сомневайтесь, через лет 10 они вспомнят вам, например, неудавшийся комплимент или язвительное слово в их адрес. Они никогда ничего не забывают. Серьезно мстить они вряд ли будут, но вот опозорить вас в окружении других людей вполне способны. И, кстати, даже не один раз.

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Козероги

Козероги обижаются выборочно. Если вы пошутили над их личной жизнью, то они могут пропустить это мимо ушей. Но вот если вы зацепили тему их работы, тогда пощады не ждите. Карьера для Козерогов всегда будет на первом месте, как ни крути. Поэтому их профессиональные способности лучше вообще не обсуждать, разве что только восхвалять.

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Автор: Диана Могилевич