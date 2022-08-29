Проверьте, есть ли вы в этом списке.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым крайне не рекомендуется носить бриллианты. По словам экспертов, этот драгоценный камень может приносить им несчастья.

Об этом сообщает Главред.

Оказывается, что бриллианты лучше не носить трем знакам Зодиака - Деве, Скорпиону и Водолею.

Відео дня:

Например, если Водолей выберет бесцветный или черный бриллиант, то может дестабилизироваться его эмоциональный фон, что негативно скажется на его жизни. Они могут испытывать упадок сил, раздражительность и эмоциональные качели. Если уж очень хочется, то лучше выбирать бриллиант желтого цвета.

А вот Скорпионам не рекомендуется носить украшения с бриллиантами потому, что они и без них обладают крутым нравов. Такой драгоценный камень может усилить негативные черты их характера. В результате представители этого зодиакального созвездия могут стать невыносимыми.

Бриллианты не слишком повлияют на Дев, если они выберут камни розового или зеленого цветов. В противном случае они не принесут им ничего хорошего.

Напомним, три знака Зодиака обретут счастье совсем скоро.

Вас также могут заинтересовать новости: