Они или забывают о них, или вообще не собираются сдерживать свое слово.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые не умеют держать свое слово. Конечно, они могут пообещать вам что угодно, но это не значит, что они выполнят это.

Рыбы

Рыбы - знак Зодиака, который живет для себя. Да, они добрые, чувствительные, позитивные, но это не значит, что они готовы пожертвовать чем-то ради вас. Они будут делать только так, как им самим того хочется. Что касается выполнения обещаний, то здесь тоже есть нюанс. Они могут пообещать вам все, что вы хотите, но даже если они и выполнят это, то через несколько лет. Не стоит рассчитывать на быстрый результат.

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Рак

Возможно, Раки и хотели бы выполнить свои обещания, но они настолько заняты своими делами, что у них нет времени вспомнить о том, что и кому они обещали. Не стоит на них обижаться, просто примите это как данность. Обещенного три года ждут, если вообще дождутся. Однако учитывайте, что если вы просто закроете глаза на такое поведение Раков, они всегда будут к вам так относиться.

Весы

Представители этого зодиакального созвездия чаще всего дают обещания, чтобы просто посмотреть на реакцию людей. Они даже не планируют сдерживать свое слово, потому что для них это игра. Принимать такие правила или нет - решать вам, но учитывайте, что положиться на Весов нельзя.

Напомним, какие знаки Зодиака исполнят свои мечты уже совсем скоро.

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