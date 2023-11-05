Они вытянут счастливый билет.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые исполнят свои мечты уже в ближайшее время. Следующая неделя будет для них максимально удачной в этом плане, поэтому им нельзя медлить, а нужно "брать быка за рога".

Овен

Овны могут принять какое-то очень важное решение, которое круто повлияет на их жизнь. Возможно, вы чего-то боялись, а теперь сможете посмотреть своему страху в глаза и сказать ему: "Я сильнее тебя". Освободившись от этих блоков, вы действительно станете сильнее и решительнее.

Видео дня

В знак благодарности за внутренние усилия судьба подарит вам шанс улучшить свою жизнь. Поэтому на следующей недели вы будете полны сил, энергии и возможностей, чтобы добиться того, о чем вы долго мечтали.

Скорпион

У Скорпионов очень много материальных желаний. Такие уж они люди. Вселенная наконец вас услышала и сделает то, о чем вы ее постоянно просите. В период с 6 по 12 ноября вам может поступить очень выгодное предложение, приняв которое вы выйдете на новый уровень заработка и создадите для себя максимально комфортные условия.

Кроме того, благоприятными будут масштабные покупки - недвижимость, автомобиль, акции.

Козерог

Козерогам стоит сосредоточиться на собственном деле. Если у вас есть какие-то идеи, то начинайте их реализовывать прямо сейчас. Не ждите более подходящего времени, потому что его может и не быть. Не загоняйте себя в рамки.

Займитесь тем, что приносит вам удовольствие. В результате вы получите славу и деньги. А благодаря этому сможете реализовать и другие свои мечты.

Напомним, для каких знаков Зодиака неделя с 6 по 12 ноября будет тяжелой.

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