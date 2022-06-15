Они часто не могут корректно контролировать свои эмоции и чувства.

Эмоциональность присуща людям согласно тому знаку Зодиака, под которым они рождены. Кто-то более спокойный, а кто-то наоборот довольно нервный, импульсивный и идет на поводу у своих не всегда положительных состояний. Астрологи выделили три знака, представителям которых практически не удается контролировать агрессию.

Стрелец

Это огненный знак, чьи представители не умеют скрывать свои эмоции. Уроженцам конца ноября и начала декабря свойственно транслировать в своей мимике и поведении то, что ощущается на душе. Порой из-за неумения контролировать агрессию Стрельцы теряют друзей, прекращают общаться с близкими или даже уходят из коллективов.

Весы

Весы все время ходят "со стороны в сторону". Особенность их знака проявляется не только в том, что перед ними вечно стоит какой-то выбор, а и в том, что они изменчивы в своем настроении. Агрессию они могут часто проявлять в отношении своих близких - супругов, детей, родителей.

Лев

Львы обладают силой - моральной, духовной, физической. Если они не научились вовремя контролировать данную силу, то она может выливаться из них в виде различных всплесков эмоций.

Именно поэтому Львы-начальники всегда кричат, Львы-родители - строгие и наказывают своих детей, а со Львами-супругами нередко бывают конфликты на почве проявления агрессии с их стороны.

Напомним, названы три знака Зодиака, которым нельзя доверять секреты, они самые болтливые.

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