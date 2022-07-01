Астрологи выделили среди 12 знаков Зодиака пять, чьи представители являются самыми лучшими партнерами в браке. Они всегда ответственно подходят к вопросу семьи, на них можно рассчитывать, они верные и откровенные со своими близкими. Читайте материал УНИАН, чтобы узнать больше!
Рак
Раки - первые в списке примерных семьянинов. Рожденные под этим знаком никогда не изменяют, всегда говорят своему партнеру правду. Они очень любят детей, им нравится обустраивать быт, чувствовать себя дома комфортно и уютно.
Козерог
Козероги - настоящие романтики. Несмотря на то, что они ценят свою карьеру и готовы ради нее на многое, у них есть определенные ценности, позволяющие строить здоровую нормальную семью.
Козероги, как правило, решаются на пополнение в зрелом возрасте, но детей воспитывают ответственно, используя жизненную мудрость.
Овен
Заботливые люди, для которых семья - прежде всего. Они готовы отказаться от целей, планов и мечт ради того, чтобы прожить долгую и счастливую семейную жизнь. В общении со своими вторыми половинками мужчины проявляют отцовские качества, окружая их заботой, а вот Овны-жены часто упрямы и конфликтны.
Весы
Представители данного знака Зодиака расценивают не просто как штамп в паспорте, а как что-то очень важное и значимое. Они идут под венец только с теми, с кем готовы прожить всю жизнь. Как правило, так и происходит.
Скорпионы
Они очень общительные, открытые и разносторонние. В своем потенциальном партнере они ценят эти же качества. Взамен готовы обеспечить надежность, справедливость и дипломатию в отношения.
Напомним, названы знаки Зодиака, которые разбогатеют в июле 2022.
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