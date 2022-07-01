В список счастливчиков попали Овны, Львы и Весы.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителям которых финансово повезет в наступившем втором месяце лета 2022 года.

В список особых счастливчиков июля попали Овны, Львы и Весы.

Овен

Все неудачи, которые могут возникнуть в этом месяце явно обойдут Овнов стороной. Их близкие и знакомые могут даже удивиться, как им это удается в столь сложное для страны время. А Овны тем временем смогут не только сохранить свои финансовые ресурсы, но и значительно их преумножить. Рекомендации от звезд – верить в себя и свои силы.

Лев

Представителям этого знака будет так же легко на карьерной почве. Стабильный заработок, возможность начать и успешно реализовать проекты, которые только улучшат их финансовое положение. Все это сделает для Львов июль одним из успешных месяцев в текущем году.

Весы

У Весов наконец-то появятся силы закончить давно начатые дела и получить за них нескромное вознаграждение. В самом начале их может одолевать лень, но ближе к 5-10 июля Весы примутся выполнять задачи с ранее невиданной скоростью. Главное – не упустить свой шанс.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которым следует быть осторожными в июле, так как их ждет опасность.

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