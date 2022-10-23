Проверьте, есть ли вы в этом списке.

Говорят, что скромность украшает любого человека. Кто-то с этим категорически не согласен, а кто-то убежден, что таки да... скромность действительно украшает.

Водолей

На первом месте оказались сдержанные Водолеи, которые никогда не позволят себе ничего лишнего. При этом они не любят, когда кто-то нарушает их личные границы. В данном случае они выскажут свое недовольство и поставят вас на место. Во всем остальном можете быть уверены - Водолеи ничего эксцентричного "не выкинут".

Телец

На втором месте оказались Тельцы, благодаря своему пофигизму. Этим людям вообще все равно, кто и что о них подумает. Поэтому они делают только то, что считают нужным. Более того, они не привыкли кому-то что-то доказывать, поэтому излишней эмоциональности от них тоже не дождешься. Хотя бывают случаи, когда они могут вспылить. Например, если вы уж сильно задели их эго.

Видео дня

Рыбы

Закрывают тройку лидеров Рыбы. Они по своей натуре очень скромные. Вы никогда не услышите от них ничего лишнего. Они привыкли скрывать свою жизнь, и не потому, что в их шкафу хранится много скелетов, а потому что они не хотят, чтобы кто-то вмешивался в их личное пространство. Поэтому людям часто кажется, что это очень замкнутый знак Зодиака.

Напомним, у каких знаков Зодиака рождаются умные дети.

Вас также могут заинтересовать новости: