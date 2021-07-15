Астрологи назвали всего лишь два знака Зодиака.

Астрологи рассказали, каких женщин по знаку Зодиака безумно сложно удержать.

Овен

Женщины этого знака Зодиака ценят свободу. Так что даже не пытайтесь стать центром ее Вселенной. Более того, Овны всегда настаивают только на своем мнении, чужое их не интересует.

Дева

Эти перфекционистки обращают внимание только на поступки, слова их мало интересуют. Девы будут только с теми мужчинами, которые смогут сделать их жизнь ярче и круче.

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Автор: Диана Могилевич