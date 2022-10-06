Рассказываем, как нельзя назвать ребенка, чтобы не сломать ему жизнь, и не выбрать для него плохую судьбу.

Вопрос того, как можно назвать ребёнка, чтобы испортить ему жизнь, очень актуален. Ведь каждый родитель хочет для своего наследника лучшего будущего. Рассказываем, какие имена можно выбирать, а какие могут принести несчастье вашему малышу.

10 имен, которыми нельзя называть детей

Сначала поговорим о том, какие имена лучше не давать девочкам. Специалисты отвечают, что наиболее неудачными являются следующие варианты: Александра, Людмила, Тамара, Вера, Надежда, Илона, Инна, Эльвира, Гелия и Олимпиада.

Также эксперты рассказали, какими именами нельзя называть мальчиков. Это имена Анатолий, Роман, Вадим, Адам, Юлиан, Евфимий, Меркурий, Август, Агап и Платон.

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Как назвать ребенка в 2022

Наиболее удачными именами для новорожденных этого года являются Владимир, Михаил, Данило, Ярослав, Артем и Александр. Лучшие имена девочке 2022: Кира, Любовь, Олеся, Надежда, Лилия, Роза, Арика.

Психологи утверждают, что дети с такими именами владеют довольно сильным характером, растут очень внимательными, активными, изобретательными. Они не склонны принимать поспешные решения, всегда ответственно проявляют себя как в юном возрасте, так и в зрелом.

Как назвать ребенка в 2023

Лучшие имена для девочки 2023: Дарья, Елена, Ульяна, Зарина, Елизавета, Вероника, Светлана, Алёна. Как утверждают астрологи, если назвать свою малышку в следующем году именно таким именем, то у девочки 100% будет счастливая судьба, хорошая карьера, любящий муж и крепкая счастливая семья.

Что делать, если не знаешь как назвать ребенка

Если вы долгое время пытаетесь придумать удачное имя для ребенка, но у вас не получается найти ничего действительно подходящего, попробуйте оставить свои попытки поиска на несколько дней. Как правило, самые лучшие варианты приходят на "свежую" голову.

Если вы хотите что-то креативное, и планируете ознакомиться со всеми возможными вариантами, купите обычный словарь имен со значениями, изучите его. Однако перед тем, как окончательно определиться с ответом, обязательно изучите значение имени ребенка.

Астрологи советуют искать имена для девочек и имена для мальчиков непосредственно после рождения ребенка. Имя стоит подбирать исходя из даты и времени, когда ребенок был рожден.

Напомним, парикмахер рассказала, как покрасить волосы в домашних условиях и не испортить прическу.

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