Вопрос того, как можно назвать ребёнка, чтобы испортить ему жизнь, очень актуален. Ведь каждый родитель хочет для своего наследника лучшего будущего. Рассказываем, какие имена можно выбирать, а какие могут принести несчастье вашему малышу.
10 имен, которыми нельзя называть детей
Сначала поговорим о том, какие имена лучше не давать девочкам. Специалисты отвечают, что наиболее неудачными являются следующие варианты: Александра, Людмила, Тамара, Вера, Надежда, Илона, Инна, Эльвира, Гелия и Олимпиада.
Также эксперты рассказали, какими именами нельзя называть мальчиков. Это имена Анатолий, Роман, Вадим, Адам, Юлиан, Евфимий, Меркурий, Август, Агап и Платон.
Как назвать ребенка в 2022
Наиболее удачными именами для новорожденных этого года являются Владимир, Михаил, Данило, Ярослав, Артем и Александр. Лучшие имена девочке 2022: Кира, Любовь, Олеся, Надежда, Лилия, Роза, Арика.
Психологи утверждают, что дети с такими именами владеют довольно сильным характером, растут очень внимательными, активными, изобретательными. Они не склонны принимать поспешные решения, всегда ответственно проявляют себя как в юном возрасте, так и в зрелом.
Как назвать ребенка в 2023
Лучшие имена для девочки 2023: Дарья, Елена, Ульяна, Зарина, Елизавета, Вероника, Светлана, Алёна. Как утверждают астрологи, если назвать свою малышку в следующем году именно таким именем, то у девочки 100% будет счастливая судьба, хорошая карьера, любящий муж и крепкая счастливая семья.
Что делать, если не знаешь как назвать ребенка
Если вы долгое время пытаетесь придумать удачное имя для ребенка, но у вас не получается найти ничего действительно подходящего, попробуйте оставить свои попытки поиска на несколько дней. Как правило, самые лучшие варианты приходят на "свежую" голову.
Если вы хотите что-то креативное, и планируете ознакомиться со всеми возможными вариантами, купите обычный словарь имен со значениями, изучите его. Однако перед тем, как окончательно определиться с ответом, обязательно изучите значение имени ребенка.
Астрологи советуют искать имена для девочек и имена для мальчиков непосредственно после рождения ребенка. Имя стоит подбирать исходя из даты и времени, когда ребенок был рожден.
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