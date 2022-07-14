Яна Эзотеричка назвала пик войны в Украине.

Таролог Яна Эзотеричка предрекла Украине кровавый период, когда может быть очень много смертей и разрушений.

По ее словам, на Украину выпала карта смерти, что означает усиление активных боевых действий. Она добавила, что кровавый период начался 12 июля и будет длиться до середины августа. При этом эксперт уверена, что наша страна сможет выстоять.

"Зеленский отдает какие-то приказы, чтобы отвоевывать территории. Очень много людей погибнет и будут потери, и будут большие разрушения", - отметила таролог.

Напомним, ранее экстрасенс Макс Гордеев заявил, что Украина уже выигрывает в войне. По его словам, 7 июля, в день празднования Ивана Купала, начался отсчет окончания войны.

Также он рассказал, что война дает украинцам с эзотерической точки зрения, когда мы сможем вернуть оккупированные территории, какая судьба ждет крымский мост, и станет ли Украина частью Евросоюза.

Вас также могут заинтересовать новости: