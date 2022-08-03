Появился любовный гороскоп на осень 2022 / slovofraza.com

Астрологи рассказали, у каких знаков Зодиака вскоре начнется бурная жизнь. Известно, что Весы, Скорпионы, Львы и Рыбы не будут страдать от недостатка внимания. Они осенью найдут себе вторую половинку. 

Весы

Переломный период наступит уже в начале сентября. Возможно, Весы прекратят отношения, которые приносили им только проблемы и разочарования. Однако скучать в одиночестве они будут не очень долго - уже осенью в их сердце появится новый обитатель. 

Скорпион

Скорпионы познакомятся с кем-то на вечеринке или празднике. Представитель противоположного пола зацепит их с первого взгляда, и, как говорят, сразу в омут с головой. 

Лев 

Львам следует перестать видеть в каждом встречном предмет обожания. Звезды советуют расслабиться и плыть по течению, а судьба сама подарит вам нужного человека. Тем более, это время не за горами. 

Рыбы

Уроженцы этого знака Зодиака неожиданно по-новому взглянуть на людей, которые их окружают. Возможно, завяжется роман с другом или хорошо знакомым человеком. 

Напомним, астропсихолог назвала топ самых суеверных знаков Зодиака.

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