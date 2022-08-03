В него вошли три представителя.

Эксперт в сфере астропсихологии утверждает, что Раки, Львы и Весы являются самыми суеверными знаками Зодиака.

Рак

Этот знак по праву считается самым суеверным. Они выражают сильные эмоции, которые побуждают верить в мистику. Именно поэтому они считают, что пятница, 13-е - самый негативный день. Также Раки верят в приметы.

Лев

Львы - представители "кошачьего" знака Зодиака. Они одновременно и опасаются, и любят черных кошек. Однако суеверность совершенно не мешает Львам спокойно жить. Они верят в приметы и не против лишний раз постучать по дереву.

Весы

Уроженцы этого знака Зодиака верят в суеверия и убеждены, что именно от высших сил зависит благополучие, будущее и даже здоровье. Весы считают, что любой недуг - результат сглаза. Именно поэтому нередко пользуются амулетами и оберегами, чтобы защитить себя от дурного глаза.

Напомним, астрологи назвали знаки Зодиака, которые не любят детей.

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