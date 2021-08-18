Почетное первое место занял Стрелец.

Астрологи говорят, что Стрельцы способны отравить жизнь любому человеку. Из-за своего эгоизма они часто забывают о желаниях партнера.

Эти люди могут годами искать свою половинку, так как двигаться с ними в одном ритме не всем под силу. Они очень любят жизнь, поэтому их энергия и активность порой зашкаливают. А еще им нравится получать все и сразу.

Стрельцы зациклены на себе. Им не стоит безоговорочно верить, так как они могут признаться вам в любви ради своей выгоды. Подумайте, нужна ли вам такая сладкая ложь? Даже если они и будут состоять с вами в отношениях, то как только они найдут кого-то получше, ищи-свищи их.

И да, не вздумайте посягать на их свободу. Иначе вы рискуете оказаться в их "черном списке". Такое поведение они считают оскорблением в свой адрес, ведь это свободолюбивый знак Зодиака.

Если вы хотите сохранить отношения со Стрельцом, будьте готовы к частым переменам, глубоким разговорам и постоянным приключениям.

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Автор: Диана Могилевич