Эзотерики назвали мужские имена, обладатели которых имеют сильный характер и особую судьбу.

Эзотерики считают, что родителям нужно очень серьезно подходить к выбору имени ребенка. Наше имя оказывает огромное влияние на характер и судьбу, а также отношения с другими людьми. Эзотерики назвали 5 распространённых в Украине мужских имен, которые обладают очень мощной энергетикой и необычным характером.

Раньше мы называли женские имена с сильной энергетикой.

Евгений

Имя Евгений с греческого означает "знатный", "благородный", "с хорошими генами". Это очень уверенный в себе мужчина, которого отличает сильное чувство справедливости и долга. Он всегда отвечает добром на добро и злом на зло. Как друг Евгений - надежный товарищ и крепкий тыл, а как враг - очень страшный соперник.

Антон

Это имя обрекает мужчину на постоянную борьбу - как с окружающими, так и с самим собой. С одной стороны, Антону очень важна свобода, финансовая стабильность и спокойный быт. Но иногда ему хочется бросить всё и нырнуть в приключения, или по уши влюбиться. Завоевать доверие Антона трудно, но он очень предан близким.

Игорь

Этот мужчина обладает очень сильными лидерскими качествами и пользуется всеобщим уважением. Для него крайне важна самореализация. Игорь невероятно умен и талантлив, быстро заводит новые знакомства. Ему помогает достичь успеха природное трудолюбие и внимательность к деталям.

Владислав

"Владеющий славой" - такое значение этого имени, И оно очень подходит своему обладателю. Владислав весьма тщеславный и нуждается в одобрении близких. При этом он никогда не пойдет на подлость, чтобы добиться своих целей. Владислав достигает успеха в любых своих делах, а также является прекрасным мужем и отцом. У него очень крепкое здоровье.

Александр

Александр - очень эмоциональный, чувственный и вспыльчивый мужчина. Он способен как на нежную любовь, так и на слепую ярость. Это имя наделяет своего обладателя необычной судьбой, полной опасных ситуаций и приключений. Все трудности Александр сможет разрешить в свою пользу, если рядом будут хорошие люди.

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