Женские имена нужно выбирать с большой осторожностью, ведь их влияние на судьбу огромно.

"Как ты лодку назовешь – так она и поплывет", – говорится в известном фразеологизме. Имя ребенка имеет огромное значение для его характера и судьбы. В каждом имени заключена особая энергетика, которая наделяет своего обладателя определенными чертами характерами. Разбираемся, какие женские имена имеют самую мощную энергетику.

Таисия

Сила Таисии в её гибкости и бесконечном терпении. Нет такой ситуации, из которой она не нашла бы выход. Обладательница этого имени умеет решать конфликты не грубой силой, а правильными словами. Враги и ненавистники Таисии никогда не смогут испортить её жизнь.

Александра

Это имя произошло от мужского Александр и имеет сильное мужское начало. Это наделяет Сашу силой духа, мужественностью и железными нервами. Большинство Александр обладают очень бойким характером. Их практически невозможно обидеть. Такие девушки любят приключения и часто выбирают мужские профессии.

Ольга

Читайте такжеКак правильно украсить елку по знаку Зодиака: наряжаем квартиру вместе с астрологамиОльга редко добивается финансовых или карьерных успехов, но её жизненной мудрости можно позавидовать. Всю жизнь Ольгу окружают преданные друзья и любящие члены семьи. Она всегда рада поделиться дельным советом и выручить в трудной ситуации. Ольга найдет выход из любой жизненной ситуации.

Дарья

Имя Дарья означает "дарованная Богом" или "победительница", и это прекрасно описывает саму Дарью. В детстве она обладает легким и послушным характером, а во взрослом возрасте приобретает самостоятельность. Дарья – очень умная и творческая личность. Она сама кузнец своего счастья.

Оксана

Обладательница этого красивого имени – прямолинейная и свободолюбивая личность. Она всегда говорит человеку правду в лицо, за что её многие уважают. Оксана всегда заступается за слабых и не терпит несправедливость. Такой женщиной невозможно управлять.

Виктория

Значение имени Виктория "победительница" хорошо описывает его обладательницу. Эта женщина всегда добивается желаемого, пусть и не сразу. Виктория готова на многое ради своей цели, но при этом не использует нечестных методов. Это надежный и ответственный человек, который всегда держит свое слово.

Владислава

Владислава может похвастаться сильными лидерскими качествами. Такое длинное имя с большим количеством гласных и мужскими корнями обладает очень сильной энергетикой. Владислава уверена в своих силах и самодостаточная. Другие люди чувствуют её силу духа и проникаются уважением к ней.

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Автор: Екатерина Пулатова