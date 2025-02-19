Разбираемся, что будет, если здороваться через порог или давать вещи и откуда взялась эта примета.

Известная народна примета гласит: никогда и ничего не давай через порог, не здоровайся и даже не разговаривай. Откуда взялось это суеверие и действительно ли нельзя здороваться через порог и делать что-либо другое - рассказываем ниже.

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Почему нельзя здороваться через порог и передавать что-либо

Очень часто говорят: "На пороге не стой" или "Давай, но только не через порог". Суеверие стало таким себе негласным правилом: на пороге не стоят, через порог не здороваются, а если что-то дают - то хоть одной ногой, но стараются наступить на порог. Но вот что означает эта примета и почему ее так боятся нарушить, большинство не знает.

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Оказывается, примете уже тысячи лет. Дело в том, что дом для наших предков был зоной безопасности, а все, что было за ним, то есть, за его порогом, считалось опасным - там таились не только видимые, но и невидимые опасности из потустороннего мира. Чтобы оградить себя от них, наши предки хоронили в доме под порогом сожжённый прах родственников. Считалось, что он оберегает жилище от зла, болезней, порчи и других напастей, а сам при этом остается в пределах безопасности, то есть, дома. Но беспокоить прах каким-либо образом нельзя - притянешь к себе беды. Поэтому и появился ряд запретов, связанных с порогом:

нельзя здороваться через порог или разговаривать, стоя на нем;

нельзя передавать что-либо;

нельзя стоять и сидеть на пороге;

нельзя на пороге есть и пить;

нельзя мести мусор через порог.

Верили, что вещи, переданные через порог, принесут несчастье, вместе с ними можно отдать удачу и богатство, а мести мусор через порог - это вымести достаток из дома.

С приходом христианства традиция хоронить прах близких под порогом ушла, а примета осталась. Сейчас, правда, не здороваются через порог и не держат гостей на нем еще и по другой причине - это просто невежливо.

Ранее мы также рассказывали, можно ли дарить постельное белье - что об этом говорят приметы.

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