Мочиовски обратила внимание на поведение диктатора.

Внешний вид российского диктатора Путина свидетельствует о том, что его "поглотили" темные силы, это также стало причиной изменения его поведения.

Такое мнение высказала мольфарка, участница секретного "батальона 14" Магдалена Мочиовски, передает "Апостроф".

"Дело в том, что чем больше человек будет заниматься оккультными науками, тем темнее становится его энергетика - так называемая аура. Понимаете, 90% экстрасенсов видят ауру, энергетику, которая создается вокруг человека", - сказала она.

Мочиовски объяснила, что если человек занимается темной магией, его энергетика становится черной. Человека буквально обволакивает черное облако.

"Конечно, чем больше ему отдаешься, тем больше это зло тебя поглощает. За всю историю цивилизации за сколько бы ни отдались злу великие вожди, начиная от Юлия Цезаря, заключившего контракт с дьяволом, Наполеон, Гитлер и многие другие, конечный результат такого контракта всегда был один - темные силы поглотили этого человека", - напомнила мольфарка.

"И это видно по лицу Путина, он выглядит очень уставшим, его энергетика практически не циркулирует. Видно по выражению его лица, что у него уже практически нет мимики. И тут ботокс, поверьте, ни при чем", - уточнила она, добавив, что у диктатора дрожат руки, он "прыгает" с одной темы на другую во время публичных выступлений. Можно сказать, что Путин стал абсолютно неуравновешенным, констатировала она.

Болезни Путина: что известно

Ранее бывший глава Ми-6 (секретной разведывательной службы Великобритании) Ричард Дирлав заявлял, что в скором времени президент РФ Путин "сляжет" в санаторий и сделает это не совсем по своей воле. После этого диктатор потеряет власть, а в 2023 году его уже не будет в живых.

29 мая Daily Mirror и ряд других европейских СМИ со ссылкой на источник в ФСБ сообщили, что у Путина "тяжелая форма быстро прогрессирующего рака", и что его якобы предупредили о скорой смерти. В Кремле эти сообщения опровергают.