Есть несколько подарков с негативной энергетикой.

Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН рассказал, какие подарки нельзя дарить на День всех влюбленных, чтобы не потерять собственное счастье.

"Как мольфар, я ежедневно принимаю десятки людей со сложными жизненными ситуациями. Через мои руки прошли тысячи судеб, и я вижу, как часто проблемы в отношениях начинаются с, казалось бы, невинных подарков. Моя сила и дар позволяют видеть энергетические связи между предметами и судьбами людей. В последнее время я замечаю тревожную тенденцию - все больше пар рушится из-за неправильно выбранных подарков. На пороге День святого Валентина, и мое сердце подсказывает мне поделиться с вами жизненно важной информацией. В своей практике я постоянно сталкиваюсь с последствиями необдуманных подарков, которые разрушают энергетическое поле пары и приводят к расставаниям. Сегодня я открою вам тайное знание о том, какие подарки категорически запрещено дарить любимым людям, если вы хотите сохранить гармонию в отношениях", - говорит Гордеев.

Вот список запрещенных подарков:

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Часы любого типа

Часы символизируют отсчет времени и могут программировать завершение отношений. Стрелки часов, движущиеся по кругу, создают энергетический вихрь, который способен "закрутить" и уничтожить любовную гармонию. Особенно опасны настенные часы, поскольку их большой размер усиливает негативное влияние.

Острые предметы (ножи, ножницы, кинжалы)

Такие подарки несут энергию разрезания и разделения. На тонком плане они могут "разрезать" энергетические связи между партнерами. Даже если это дорогой коллекционный нож - его негативное влияние не уменьшается, а наоборот, может усилиться из-за дополнительного внимания к предмету.

Зеркала и зеркальные поверхности

Зеркала способны отражать и искажать энергетические потоки между влюбленными. Они могут создать эффект "отражения" чувств - когда вместо настоящих эмоций партнеры начинают видеть лишь их имитацию. Особенно опасны антикварные зеркала, которые могли накопить негативную энергию предыдущих владельцев.

Пустые кошельки, сумки или сундучки

По законам энергетического обмена, пустое пространство стремится заполниться. Подарив пустой кошелек, вы рискуете запрограммировать финансовые трудности в отношениях. Пустая шкатулка может символизировать эмоциональную пустоту и отсутствие развития в отношениях.

Искусственные цветы и засушенные растения

Они несут энергию смерти и застоя. Искусственные цветы блокируют естественное развитие чувств, а засушенные растения могут "высушить" эмоции в отношениях. Их энергетика противоречит живой энергии любви и может спровоцировать охлаждение чувств.

По словам Гордеева, негативное влияние этих подарков может усилиться, если их дарить в неблагоприятные дни лунного календаря или в периоды ретроградного Меркурия. Также имеет значение энергетическое состояние самого дарителя - если человек находится в негативном эмоциональном состоянии, его энергия может "зарядить" подарок дополнительным негативом.

"Для защиты от нежелательного влияния таких подарков можно использовать специальные обереги или проводить ритуалы очищения. Но лучше всего - избегать их дарения вообще, отдавая предпочтение предметам с положительной энергетикой: натуральным камням, живым растениям, изделиям из натуральных материалов, созданным с любовью", - рассказал мольфар.

Макс Гордеев в Instagram - instagram.com/maxgord13

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