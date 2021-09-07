Козерог - это удачный выбор каждой женщины, но для начала ему нужно раскрыться.

Астрологи убеждают, что именно мужчина-Козерог сможет подарить невероятные чувства и эмоции любой девушке. Они нежные, преданные и умеют любить, как никто другой.

Если любить, то всецело, если вступать в отношения, то отдавать себя без остатка, если выбирать женщину, то одну и на всю жизнь - все это о Козерогах. И это несмотря на то, что их часто считают очень скрытными и замкнутыми. Да, среди Козерогов встречается много интровертов, но это не значит, что они не нуждаются в любви.

Если вы хотите заполучить этого партнера, тогда вам нужно знать несколько секретов. Развивать отношения с Козерогами нужно постепенно, ведь они пугливые как хомячки. Если вы будете на них давить, то скорее всего они закроются еще больше.

В глубине души они жаждут настоящей любви, семейного благополучия и домашнего уюта. При этом им сложно открываться, рассказывать о своих чувствах. Они боятся, что им могут сделать больно. Поэтому вам стоит запастись терпением. Если же вы сможете пройти этот процесс "притирки", тогда счастливые отношения вам обеспечены.

Читайте такжеГороскоп здоровья на неделю 6-12 августа: кого ждут неприятности

Интересно и то, что Козероги очень преданные. Они не изменяют своим вторым половинкам и сами не прощают предательства. Хотя иногда может показаться, что они очень хладнокровные и безразличные. Опять-таки для него вполне комфортно надеть маску холодности и неприступности, которая способна скрывать его чувства и изолирует от нежданных ран его сердце.

Но как только этот мужчина найдет ту единственную женщину, с которой захочет провести всю свою жизнь, он подарит ей невероятную любовь. Ту самую, которую воспевали поэты.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич