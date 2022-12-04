Понедельник принесет некоторым знакам Зодиака неприятные сюрпризы.

5 декабря неделя начнется для некоторых знаков Зодиака с неприятностей. Однако есть те, кому очень повезет, к примеру, Львов ждут развлечения и приятные моменты. К чему готовиться другим знакам Зодиака и что предрекают карты Таро на понедельник - читайте ниже.

Овен

5 декабря Овнам стоит внимательно отнестись к своему здоровью. Избегайте холода и постарайтесь отказаться от вредных привычек. Помимо этого, карты Таро сулят вам судьбоносный вечер.

Телец

Тельцов ждет сложный выбор. Вам придется понять, будете ли вы следовать своим принципам или же пойдете напролом. Не стоит полагаться на советы окружающих, слушать нужно только себя.

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Близнецы

5 декабря Близнецам не стоит переживать из-за мелочей. Все хлопоты закончатся, а после череды неудач вас обязательно ждет удача. Судьба уже готова вознаградить Близнецов.

Рак

В понедельник Ракам стоит не говорить, а слушать. Вы сможете случайно узнать о том, что от вас скрывали. Карты Таро сулят Ракам спокойный день без проблем и ссор, однако окружающие могут попытаться втянуть вас в неприятности, не забывайте об осторожности.

Лев

Львов ждут развлечения и приятные сюрпризы. Отдохните от рутины, наберитесь сил и не провоцируйте людей на споры. Если днем Львы смогут избежать общения с неприятными людьми, то их вечер пройдет максимально хорошо.

Дева

Девам судьба готовит проверку на прочность. В понедельник вам придется показать на деле свою честность и проявить смелость. Дев ждут неприятные эмоции, однако не стоит излишне драматизировать, и это пройдет.

Весы

5 декабря Весам стоит проявить максимальную осторожность. На каждом шагу вас будут подстерегать опасности. Есть вероятность, что в этот день вы узнаете о серьезном заболевании или обострится старая проблема со здоровьем. Будьте готовы к потрясениям.

Скорпион

Скорпионов ждет возможность проявить свои позитивные качества. Не закрывайте глаза на проблемы других людей и будьте внимательны к чувствам близких.

Стрелец

5 декабря Стрельцам можно отдохнуть. Расслабьтесь и вычеркните все плохое из своей жизни. Если же есть вдохновение, можно заняться творчеством.

Козерог

Козерогов ждет судьбоносная встреча. Вам повезет на работе и в личной жизни. Карты Таро не сулят ничего плохого, Козерогам не стоит бояться невзгод.

Водолей

5 декабря Водолеев ждет возможность улучшить свое материальное положение, однако не все так просто. Судьба спрячет этот подарок, а потому вам придется постараться, чтоб не упустить шанс разбогатеть.

Рыбы

В понедельник Рыбы смогут начать новую жизнь. Вас ждут приятные хлопоты. Сходите за покупками и не жалейте денег, порой стоит забыть об экономии и немного себя порадовать.

Напомним, ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которых вскоре настигнет "черная полоса" в жизни.

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