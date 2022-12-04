Рожденным под этими знаками людям грозят неприятные перемены.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых могут столкнуться с массой неприятностей в жизни на следующей неделе – в период с 5 до 11 декабря.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденным под этими знаками людям грозят неприятные перемены в жизни.

Знаки Зодиака, которых ждет "черная полоса" в жизни

В зоне риска окажутся Овны. Астрологи советуют им не рисковать до конца недели. Именно к тому времени "черная полоса" должна закончиться. Нужно приостановить любые начинания в делах. Они не дадут никакого результата, к тому же вполне могут свести на нет предыдущие достижения. Представителям данного знакам лучше всего сейчас сфокусироваться на простых задачах по ранее выписанному плану.

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Не менее неудачная неделя ждет Тельцов. Снижение потенциала, потеря энергии и сил будут их настигать на протяжении всей недели. Тельцам будет сложно совладать с плохим настроением и отсутствием мотивации.

Не стоит начинать новые дела Близнецам в указанный период. Также они рискуют нажить себе проблемы со здоровьем. Начиная с 6 декабря, Близнецы станут испытывать недостаток энергии, настроение испортится и наладить жизнь в целом им будет крайне сложно. При самом негативном развитии событий таким невыносимым для представителей данного знака может быть весь декабрь.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых могут разрушить отношения с любимыми на следующей неделе.

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